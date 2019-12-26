竊賊偷光全家值錢物　女屋主「跪老母親骨灰前哭罵」竟從角落滾出遺物鑽戒！

▲女屋主以為母親鑽石戒指遭竊，在跟母親骨灰告解後，卻意外在家中不起眼的角落找到。（圖／翻攝自snook）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國塔孟縣一戶人家，日前發生一起家庭竊盜案，一棟2層樓的木屋在家人都出門上班上課之後，遭到不明人士闖入竊取屋內5000泰銖（約台幣5000元）的現金，以及一些家具也遭到破壞。女屋主返家後發現家中遭竊，連忙上樓看看90歲過世的老母親骨灰、以及鑽戒等遺物是否還在，沒想到卻怎樣翻找都不見鑽戒蹤影，就在女屋主對著老母親骨灰哭訴後，竟發現無法解釋的現象。

綜合泰媒報導，67歲的女屋主布榮查（Boonrongchai Prom）和女兒、孫女一起住在2層樓的房屋內，日前就在眾人出門之後，小偷竟直接破門而入，並將女兒放在電視櫃上的現金約2000泰銖搜刮一空，連同地契與金項鍊也一併帶走。

布榮查發現家中失竊後，上樓發現櫃子內藏的3000泰銖也遭到偷竊，擔心老母親的骨灰被破壞、遺物也被偷走立刻前去查看，沒想到雖然母親的骨灰沒有遭到破壞，但是卻遲遲找不到鑽石戒指。布榮查難過的跪在母親的遺照前懊悔「為什麼母親沒有保護好家裡呢？」

▲警方到場後發現女屋主以為失竊的鑽戒在角落。

警方接獲報案，到場後再度進行全屋搜索確認屋主損失，意外發現在佛室內角落發現有一個閃閃發光的東西，仔細一看竟然是女屋主以為失竊的戒指。布榮查表示，「無法相信這件事情，因為在發現屋子被小偷闖入時，已經多次在家中仔細搜索，但相信應該是母親有聽到自己的心聲」。

目前警方已經確定現金部分失竊約5000泰銖，而這枚被找到的戒指，雖女屋主確信是已故老母親聽到祈禱，但就警方角度認為是小偷急忙逃跑落下，另有部分小飾品亦遭竊，將調閱附近監視器，確定小偷的身分與逃跑路線進一步逮人。