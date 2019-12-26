土豪金BMW停車擋3格！「一佔50分鐘↑」爽過聖誕節　警察撥2通找人…被拒接

▲黃金色BMW擋住好幾台車出入。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

聖誕節遇到這種事，真的是讓人大翻白眼。一名女網友25號出門吃飯，把車停在停車場，結果用完餐要牽車，一台金色的BMW卻大喇喇地擋在好幾個車格前面，讓她一等就是20分鐘，現場還有等了50分鐘的車主。原PO也貼出停車場人員的說詞，BMW車主的行為讓其他網友都傻眼，「人不要臉，連鬼都怕！」

這位女網友在臉書《爆料公社》貼文，開頭就傻眼直呼「全世界等你一個人，是在哈囉！？」文中表示她吃完飯要牽車，沒想到車子被「黃黃綠綠金金的大爺」擋住了，停車場人員則道歉說道「抱歉已通知車主來牽車了」，並解釋說其實有請對方留鑰匙，「他說『好』同時告知馬上回來，結果嘴巴說好，實際又把鑰匙帶走。」

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▲被擋住車的車主無奈在一旁等待。（圖／翻攝自爆料公社）

停車場人員也說，他已經請警察撥打電話給車主，車主第一通有接，再來就不接了，讓原PO超傻眼「不接？不接？你到底？」而她一等就是20分鐘，現場更有其他車主等了50分鐘左右，「想必知道他停了多久吧！？」最後原PO也用hashtag透露地點是錢櫃樓下的停車場，「#自己爽聖誕」、「#別人等你爽完？」、「#到底是好了沒？傻眼！」

從照片來看，應該是停車場一位難求，BMW車主才會先停在其他車格前，但這一擋就是卡到約3台車，如果再加上是機械式停車位，等於6台車同時都動不了，如果有留鑰匙讓停車場人員稍做挪移，也不會讓其他人等那麼久。貼文吸引1.5萬多人關注，留言達到上千則，許多人紛紛敲碗後續，但最後BMW車主是否有現身、原PO到底隔多久才牽到車，就不得而知了。

看到貼文後，其他網友也忍不住開罵，「就是有這種自私的心態，真不可取啊」、「傻眼，這就是沒家教才會做這種事」、「肯定有喝酒然後不敢來開走」、「這好惡劣，別人給方便他當隨便」、「一個自己方便別人隨便的概念」、「做人一點道德都沒有，真不要臉，好意思讓人家等。」

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