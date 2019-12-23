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開車找朋友「9天內輪胎破3次」他崩潰…犯嫌辯：我彎腰撿樹枝

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▲吳男與妻子開車經過台61線115K時，輪胎被鐵條刺破，幸遇巡邏員警前來解圍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新北翁姓男子因不滿家門前被停車，9日內3度刺破該車輪胎，被依毀損罪判處拘役80日。（示意圖，與本案無關／記者黃孟珍翻攝）

記者徐愷昕／新北報導

新北1名翁姓男子不滿家門前遭不明人士停放車輛，竟在9天內3度刺破該車輛輪胎。受害車主陳姓男子報案後，警方經調閱監視器畫面發現是翁男所為，依毀損罪將他移送法辦。新北地院審理完判翁男拘役80日，得易科罰金8萬元。全案仍可上訴。

據判決，陳男1月21日及1月23日到友人家作客將車輛停放在翁男家門前，隔日要上班時卻發現輪胎沒氣，但因當時身上現金不夠，就只請修車師傅先將輪胎充飽，隨後他並沒有多想，直接開去上班。

1月30日同樣事情又再次發生，車廠師傅提醒陳男這是人為毀損，已無法再補胎必須換新，並詢問他是否有亂停車的情形，回想後他才發覺這3次輪胎遭毀損都是因停在同個地點。隨後，他便回到該處，尋求附近里長協助調閱監視器畫面，里長表示無法處理，他只好報警。

警方勘驗監視器畫面後，發現這3天只有翁男靠近過此處，且經過時還目標明確走向汽車，先探頭從車窗外往車內看，隨即在輪胎附近彎腰停留。

法院審理時，翁男否認犯行，他辯稱自己當時彎腰是要撿樹葉跟廢紙。法官不採信翁男說詞，認為他不滿對方停車應該先理性提醒，怎能直接持尖銳物毀損輪胎，明顯欠缺尊重他人財產權的觀念，更直接影響到陳男及其他用路人的行車安全，審酌他犯後否認犯行，不願賠償態度不佳，最終依毀損罪判他拘役80日，得易科罰金8萬元。全案仍可上訴。

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