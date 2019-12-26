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香噴噴的旗魚麵線羹你吃過嗎？　宋瑋莉化身部落客「推廣基隆美食」　

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▲▼國民黨基隆立委候選人宋瑋莉。（圖／宋瑋莉競選團隊授權）

▲▼宋瑋莉勤跑基層、推廣基隆在地美食。（圖／宋瑋莉競選團隊授權，下同）

記者康心禹／綜合報導

國民黨基隆市立委候選人宋瑋莉此次挑戰奪回基隆，勤跑基層展現親民的一面，還化身「美食部落客」常在臉書上分享基隆當地美食，包括牛肉麵、烏龍麵、餛飩麵、麵線羹、蔥油餅、飯糰和豆漿油條等，每篇貼文的按讚留言數都很高，除了傾聽選民的聲音之外，也希望分享基隆在地的好滋味給大家，藉機推廣觀光。

宋瑋莉表示，基隆是美食天堂，七個行政區到處都有美食可以品嚐，更是有許多「隱藏版」美食隱身在巷弄間，都是讓人入口難忘的好味道，希望可以帶著大家停下腳步，一起品嚐基隆在地的好滋味。

▲▼國民黨基隆市立委候選人宋瑋莉。（圖／宋瑋莉競選團隊授權）

宋瑋莉還說，過去擔任市議員雖然常應酬，但還是最喜歡在家下廚，卻也因為這樣而一直無法好好品嘗基隆當地的美食，這次在兒子的勸說之下開始四處品嘗美味的食物，除了享受佳餚之外，還可以藉機傾聽基層的聲音。

宋瑋莉也強調，港口與鐵道是基隆經濟發展的命脈，更依此孕育豐厚的在地文化及美食，這些都隨著時代變遷正在慢慢消失，「該怎麼把這些讓大家看得見、把遊客帶進來並且停下腳步」是當前最重要的課題。

宋瑋莉臉書分享的每篇美食貼文都有5、600個按讚數，留言數也都有3、40則，網友紛紛熱情回應「好想去吃喔」、「美女你可以去主持節目了」、「每次妳一介紹完，去捧場絕對不會踩雷」、「用行動推廣觀光美食化，讚啦」。

▲▼國民黨基隆立委候選人宋瑋莉。（圖／宋瑋莉競選團隊授權）

基隆市立委五搶一，呈現藍綠五五波激戰，民進黨派出現任立委蔡適應爭取連任，國民黨則派出基層實力雄厚、選情看漲的宋瑋莉對戰。

2014年林右昌獲10萬票當選市長，打破基隆長期藍大於綠的政治版圖，2016年的立委選舉中，郝龍斌以6萬8632票敗給蔡適應7萬8707票，此次國民黨力求奪回基隆「收復失土」，前議長宋瑋莉黨內初選勝出，代表國民黨挑戰尋求連任的蔡適應。

▲▼國民黨基隆市立委候選人宋瑋莉。（圖／宋瑋莉競選團隊授權）

宋瑋莉出身地方政治世家，曾任1屆議長、1屆副議長、5屆議員，經驗非常豐富，基層實力非常雄厚，夫家在基隆有「市議會長青樹」的稱號，此次政見主打婦幼「助、育、兒」政策，提出月子補助、育兒津貼、幼兒遊藝等方案以保障基隆在地兒童及婦女的權益。

▲▼國民黨基隆立委候選人宋瑋莉。（圖／宋瑋莉競選團隊授權）

▲▼國民黨基隆市立委候選人宋瑋莉。（圖／宋瑋莉競選團隊授權）

▲▼國民黨基隆立委候選人宋瑋莉。（圖／宋瑋莉競選團隊授權）

宋瑋莉到訪美食總整理：

東家館
地址：基隆市中山區西定路76號

旗魚麵線羹
地址：基隆市中正區信四路2之3號1樓

六號阿粉專賣店
地址：基隆市中山區中山二路33號

阿美麵店
地址：七堵區崇智街2之3號

好口味活力站
地址：安樂區武嶺街140號

三角窗麵擔
地址：基隆市仁愛區孝三路43號

鍋貼大王
地址：七堵區永富路85號1樓

卞家牛肉麵
地址：基隆市中山區中華路3之4號

暖暖呷尚宝早餐店
地址：暖暖區東勢街 1-17號

建川餛飩大王
地址：基隆市安樂區安和一街2巷5號

七堵OK大腸蚵仔麵線
地址：七堵區南興路43號

阿標麵攤
地址：基隆市仁愛區成功一路88號

A+牛肉麵
地址：基隆市仁愛區成功一路88號

洪記粿仔湯
地址：基隆市仁愛區成功一路88號

蔥油餅早餐店
地址：基隆市仁愛區忠三路61號

暖暖的
地址：基隆市暖暖區暖暖街379巷125號

阿美麵店
地址：基隆市2-3 崇智街

安樂市場口台灣第一家鹽酥雞
地址：基隆安樂市場口(安一路85度C旁)

豬灶麵線羹
地址：基隆市仁愛區南榮路393巷

不老田咖啡坊
地址：基隆市信義區信一路96巷7號

Dream故事空間
地址：基隆市安樂區湖海路二段146號

阿福涼麵
地址：基隆市暖暖區東勢街1之26號

遠東鹹稀飯
地址：基隆市仁愛區忠三路101號1樓
 

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