他曬「史上最萌車聚照」！妻樂歪喊：玩越晚越好～　萬人笑翻曝真相

▲嬰兒車車聚 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

這一哭不得了！一名人夫曬出一張另類的「車聚」照片，原來這是一場「嬰兒車的聚會」，他還表示太太看到後，就很放心地要他玩晚一點再回家。不過眼尖網友表示，此景應該是在迪士尼樂園才可見到，尤其在日本大家更是守規矩，私人物品放在上頭也不怕不見。

「史上最man車聚！」一名男網友在臉書「爆廢公社」發文，先是表示太太問他「沒事幹嘛帶小孩去參加什麼鬼車聚，到現在還沒回家？」他隨後便回傳了這張照片，讓太太秒改口「玩越晚越好！」

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只見圖中停放了滿滿的嬰兒車，彷彿嬰兒們的社交聚會一般，場面相當壯觀，至今還吸引了1.8萬名網友按讚表示，「每台都是先蓋式敞篷跑車，後驅系統，馬力不好說，但絕對是高AI人工智能」、「我覺得有人會嚕錯小孩」、「殊不知其他參加的都是地方媽媽」、「XXX有這種車聚你常去沒關係」。

▲東京迪士尼盛況。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過也網友指出，這個畫面應該是在迪士尼樂園才能見到，為了讓家長方便帶孩子入園，都會把推車集中在此處，「東京迪士尼small world的外面」、「還不會坐錯車才是厲害！我去迪士尼看到真的只有佩服」、「這一定是在迪士尼啊！ 小孩都被大人抱去玩，娃娃車在空地排排隊」。

此外，還有過來人表示，即使嬰兒車上放滿商品沒人看管，牽車時東西依然還會留在原地，不會被偷；然而此景大概僅限於日本，若換成其他地方，大家應該不能這麼放心「好奇在台灣，這種貴貴的嬰兒車家長敢這樣放嗎」、「我們去日本的迪士尼，買的迪士尼商品放在上面沒被偷，但在上海的我就不敢這樣放」。

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