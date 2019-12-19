趕搭電影熱潮！新北警扮「小丑」搶銀行…警車掛「演練」怕太逼真

▲▼新北警察趕搭電影熱度，扮「小丑」搶銀行，還在警車掛演練二字，怕太逼真嚇到民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市警局海山分局（19日）與華南銀行華江分行進行防搶演練，飾演歹徒的警察人員穿戴面具組成小丑二人組持槍搶劫，過程太過逼真，讓不少路過民眾一度以為真的發生搶劫，還好警方有在現場與演練車輛掛上「攔截圍捕演練」字樣，才鬆了一口氣，此次演練主要以統合分局警力，以及金融機構自我防衛能力，透過演練提高警覺性以及警方機動性。

此次演練多由畢業未滿三年的基層警員擔任演出，在板橋重要交通道路跨轄至萬華地區實施攔截圍捕，歹徒於搶劫銀行時槍聲大作，讓銀行行員及在場民眾稱讚警方演習逼真，且震撼力十足。

本次演練運用新北市政府警察局新建置之「車辨系統」，使警方能得知歹徒車輛行經路線，預先佈署警網攔截圍捕，將歹徒攔停，於圍捕現場利用空拍機掌握動態，並運用家屬親情喊話，讓歹徒投降就範。

海山分局分局長林温柔表示，還有一個多月即將農曆過年，金融機構現金流動頻繁，民眾與銀行易成為歹徒下手目標，此次演練由整體快速機動反應，考驗警員如遇金融機構遭搶應變能力，強化攔截圍捕機制，建構全面治安網絡，達到防制機先，有效執行社會治安維護。

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