夜市女攤商忙打烊遭搶　賊心慌「未戴安全帽」5分鐘就逮

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓通緝犯因缺錢花用，20日凌晨1時許騎著偷來的贓車，到板橋南雅夜市內尋覓下手目標，趁賣衣的商家打烊時，趁機扯走老闆包包後跨上機車逃逸，安全帽卻遺留現場沒有戴上，逃逸不到5分鐘就因未戴安全帽，被通報圍捕的員警給攔下，狼狽就逮。

▲搶匪沒戴安全帽犯案後5分鐘就被警方逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



29歲的陳姓男子因為竊盜以及詐欺案被地檢署通緝，19日中午先到板橋中山路一帶，看到1台機車鑰匙沒有拔，隨即發動引擎竊車落跑；因為四處躲藏缺錢花用，他決定下手行搶，20日凌晨騎著贓車到板橋南雅夜市，緊盯這些打烊收攤的攤商，看中女子賣衣服的攤位，他將機車停在外面，繞進攤位裡搶奪老闆娘收銀機下的包包，跨上機車揚長而去。

被搶沈姓老闆娘說：「我在收攤包包放收銀機下，其實我看到他已經走了二三趟，他走進來就把我包包拉走，然後轉過去剛好看到我的包包被搶走，跑出去追他我就跌倒。」老闆娘手腕及膝蓋擦傷，幸好並不嚴重，一旁店家目睹這一幕，立刻幫忙撥打電話報警。

陳男沒戴安全帽跑不到5分鐘，就在板橋府中路與福德街口被攔下，員警覺得嫌犯沒戴安全帽原本要將他攔下開單，結果不久就聽到無線電傳來圍捕搶匪的車號，低頭一看發現就是眼前這輛機車，陳男也坦承自己剛犯案，隨即被上銬逮捕，全案訊後依照搶奪及竊盜罪嫌移送偵辦，並向法院聲押獲准。

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