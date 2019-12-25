運用地形地物狀況　白河警即時搶救協尋待助女子

▲白河分局員警進行搜尋而即時尋獲通報協尋女子，家屬十分感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名雲林38歲女子，與家人爭吵情緒低落，開車來到離家70多公里的台南市白河區關子嶺枕頭山觀景台，家屬利用通訊軟體取得聯繫後，得知該女子身處在一處觀景台，家屬擔心發生意外隨即向警方報案，白河分局關嶺所副所長楊昆達獲報後，率警員謝宗佑、程韋喬進行搜尋而即時尋獲，家屬十分感激。

白河分局關嶺派出所副所長楊昆達於日前接獲報案，稱有女子與家人發生爭吵心情不佳，獨自離家目前身處在一處觀景台，附近有基地台的地點，需緊急協尋，惟關子嶺地區類似的觀景台眾多，就像在大海撈針一樣，困難重重，唯一訊息是被協尋者稱附近居高臨下，有鐵塔及觀景台。

楊副所長立腦筋一轉，立即思考轄區符合之景點，猜測可能在轄區內著名景點枕頭山附近，枕頭山海拔645公尺，山頂矗立多座電台的鐵塔，是著名登山步道，惟附近皆是蜿蜒曲折鄉間小路，搜尋並不容易，於是楊員前往枕頭山搜尋，同時指揮所內警員謝宗佑在所等候家屬及仙草所警員程韋喬至碧雲寺持續找尋。

楊員沿著枕頭山來來回回尋找該女子的身影，終於在枕頭山一處觀景台發現臉色蒼白、精神恍惚的女子，楊員一面安撫其情緒，一面傾聽女子訴苦衷，並立即聯繫家屬及救護車送往柳營奇美醫院檢查。家屬對女子能平安歸來，激動不已，並且非常感謝白河分局員警的細膩與耐心。

白河分局分局長朱信憲表示，感謝員警平時落實勤區查察及對轄區的深入了解，才能正確判斷，避免憾事發生，並感謝副所長楊昆達指揮調度得宜，才能及時找回被協尋人。

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