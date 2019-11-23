海巡署巡邏「七股鹽田」有廂型車直冒煙　破窗救出2名燒炭男女

▲南部分署第11岸巡隊第2機動巡邏站巡邏人員破窗救人，同時通報台南市佳里分局及消防局派員協處並送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊第2機動巡邏站巡邏人員，11月22日晚上8時許，在台南七股鹽田發現一台貨車內煙霧瀰漫，疑有民眾於車內燒炭，經擊破車窗將車內人員救出，同時通報台南市佳里分局及消防局派員協處並送醫，全案目警方調查釐清案情中。

南部分署第11岸巡隊第2機動巡邏站巡邏人員，於台南七股鹽田濕地堤防道路旁，發現一輛貨車內濃煙密布，上前查察發現車內有1男1女，經敲擊車窗未有反應，立即利用警棍打破車窗，將燒炭男女救出，但2人已無意識，馬上通報台南市消防局將軍、七股分隊派遣救護車至現場協處送醫急救。

消防局救護人員到場，發現男子已無生命跡象，由七股分隊送麻豆新樓醫院急救仍不治身亡，女子由將軍分隊送佳里奇美醫院後轉送永康奇美醫院，目前在燒燙傷中心救治中，仍有生命危險。現場車內無相關身分證件可供辨識當事人身分，經台南市警佳里分局中鹽派出所查處，查出這對男女為夫妻關係，分別是58歲及54歲，尋短原因不明，目前警方已報請檢察官相驗，並進一步釐清相關原因。

南部分署第11岸巡隊再次呼籲民眾應珍惜生命，自殺不能解決問題，遇到任何難關先行尋求援助，適時關懷身旁親友，給予必要協助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將竭誠為民眾服務。

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