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成功搶救到院前瀕死病患　特頒贈「生命之星獎座」

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▲台南市消防局特頒贈「生命之星」獎座，肯定救護人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局特頒贈「生命之星」獎座，肯定救護人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為嘉勉成功搶救到院前瀕死病患有功人員，台南市消防局特別於12月局務會報頒贈「生命之星」獎座，肯定救護人員的辛苦付出！

到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，更是先進國家的象徵；台南市消防局局長李明峯秉持著黃偉哲市長「做得更好，市民過得更好」的理念，縮小台南市各區救護能量之城鄉差距，除了戮力規劃初級、中級與高級救護人員（EMT1、EMT2及EMTP）之專業訓練外，於這幾年持續提升緊急救護裝備，每部救護車皆配有自動心肺復甦機、更於新營、永華、和緯、安南、南門、東門、大橋7支專責救護隊，與佳里、善化、新市、南科、北門、復興、白河及鹽水等8個分隊配有12導程心電圖機，有效兼顧城鄉救護品質。

▲台南市消防局特頒贈「生命之星」獎座，肯定救護人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局為再提升到院前緊急救護急救成功率（ROSC），與台南市醫療指導醫師團共同努力下，自2018年陸續精進現場傷病患的IV注射、急救給藥處置及提升救護裝備器材，2019年再推動台南市高級救護技術員，搭配電子影像喉頭鏡執行「成人氣管內管插管」等積極處置作為，除了給予OHCA患者CPR與AED電擊、IV輸液給藥外，並能在現場插管建立確切呼吸道，讓台南市到院前OHCA緊急救護急救成功率（創傷與非創傷案件），從2017年前平均的23.5％，2018年的24.3％，今年2019年1月至8月更提升至27.5％，並截至今年10月數據統計，計有37位瀕死病患經由消防局救護人員搶救成功，且存活出院、腦功能良好，今後將會持續努力，搶救更多市民生命。

消防局在此也呼籲市民朋友珍惜救護資源，依緊急救護辦法規定，緊急傷病患對象為「因災害或意外事故急待救護者」、「路倒傷病無法行動者」、「孕婦待產」及其他緊急傷病者為主，倘非屬情況緊急之救護案件，建議自行搭乘其他交通工具前往門診或特定醫院就診。

消防局長李明峯指出台南市的急救成功率，是消防局每位同仁24小時不間斷值班執勤、風雨無阻下搶救後的辛苦成果，台南市救護車和緊急救護資源有限，請市民朋友共同珍惜救護資源，也請尊重救護專業，將救護資源留給最需要的人，讓市民的生命財產能夠更放心交給我們專業的消防救護弟兄，共同打造安全大台南的宜居城市。

►「即日起，我退出老化黨。」

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