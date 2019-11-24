記不起回家路...他憔悴徘徊北車　熱心巡邏警協尋送返家

▲忠孝西路派出所警員林柏辰熱心幫精障男子找到回家的路。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前台北市警方在市民大道發現一名精神憔悴的中年男子呆站路邊發抖待援，轄區中正一警分局警員林柏辰巡邏發現上前關心，結果該男子只能表述自己出門遊玩卻忘了回家的路，警方發現他是失蹤人口已通報列管協尋，立即連絡家屬前來帶回。

中正一警分局表示：忠孝西路派出所警員林柏辰等人擔服巡邏勤務，在市民大道及承德路口，發現一名中年男子神情憔悴、衣衫不潔站立於人行道上瑟瑟發抖地徘徊。林員上前關切詢問是否需要幫助，陳姓男子僅能說出自己姓名，卻忘了怎麼回家才會在外遊蕩，林員查詢相關紀錄，發現陳民已被母親報案失蹤協尋中。

警方聯繫陳姓男子母親，家人聽到警方找到人激動地落淚趕來接人，家屬向警方表示陳男有精神障礙，日前離家失蹤，不知為何從桃園市大園地區跑到台北車站附近，加上近日氣溫降低家人相當擔心他在外挨餓受凍，所幸警方及時尋回。

但因陳家人接獲警方通知已經是當晚深夜，加上陳男母親年事已高，家住在桃園大園無法及時趕來派出所，林姓警員熱心助人，所幸開巡邏車將陳姓男子載返桃園大園住家，讓這起離家失蹤案劃上完美句點。

北市警方呼籲：根據衛福部統計，去年全國領有身障手冊的慢性精神疾病患者約12.7萬人，台北市佔1.5萬人，醫界認為近20年來，隨著台灣轉型為工商業社會，生活步調變快、工時拉長等，憂鬱、強迫、焦慮、恐慌等精神官能症患者比例確實增加，警方希望精神官能症患者家屬能多加關懷，並在患者身上放置聯絡資訊，以利警方協尋。

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