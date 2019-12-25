上館長直播談政績　蕭美琴：我從國際做到基層！網路有大量資料

▲立法委員蕭美琴受邀上「館長」陳之漢網路直播接受專訪。（圖／蕭美琴辦公室提供）

記者王兆麟／花蓮報導

立法委員蕭美琴24日晚受邀上「館長」陳之漢節目「R館Show Show」網路直播接受專訪，分享在花蓮四年以來深耕的成果，並呼籲年輕人返鄉投票。當晚蕭美琴競選總部同步播放，湧入許多支持者一同關看。

蕭美琴表示，多數人都是從基層做到國際，她卻是從國際做到基層，只要在網路搜尋「蕭美琴」跟「會勘」，就可以看到大量的會勘紀錄。她並指出，這四年來爭取中央力挺花蓮交通、教育、農業、醫療、文化等方面經費超過一千億。

▲蕭美琴在專訪表示，人家是從基層做到國際，她從國際做到基層。

陳之漢翻閱蕭美琴的文宣，後半本密密麻麻的質詢與會勘歷程，讓他直呼「很誇張」、「傻眼」，肯定她是真正有在做事的人。蕭美琴則說，這只是她努力的一部分，受限篇幅無法完整呈現更多內容，至於還沒有看到這本文宣的朋友，她歡迎大家到競選總部或各地後援會索取。

▲蕭美琴競選總部同步播放。

蕭美琴表示，她來到館長節目，呼籲所有年輕人都關心國家的發展，並在一月十一日回家投票，珍惜現在的民主社會，不要讓二十年後的台灣變成現在的香港。

有網友看完直播感動回應：「十年前很多人都不看好她，多數人認為她來花蓮只是沾醬油的，然而，事實證明她是真心為了花蓮而付出！」、「或許在其他政治人物的手裡是一疊又一疊的鈔票；但在蕭美琴委員身上，是ㄧ疊又一疊的火車票根。」

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