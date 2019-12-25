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夢想職業不再是三師！　電競選手、美食家、網紅是青年志願前3名

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▲▼ 夢想職業不再是三師！　電競選手、廚師、網紅是青年志願前3名 。（圖／記者崔至雲攝）

▲競選手、廚師美食評論家、網紅是青年志願前3名。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

金車文教基金會今（25日）公布青少年的夢幻職業，調查結果顯示，26.9%青少年想成為遊戲電競手、21.7%想成為廚師美食評論家、19.2%想當直播網紅藝人，其中受到性別影響，有近5成男生想成為職業遊戲電競選手，女生則最想當美容彩妝師，青少年的理想職業與過去變得大不相同。

金車文教基金會總幹事曾清芸指出，早期青少年以醫師、律師、會計師等三師為未來理想職業，但隨著時代變化，這些既有觀念被徹底顛覆，現在青少年對於未來職業有新的看法，電競選手、廚師美食評論家、網紅則是這次調查中所發現青年對未來職業的前三名。

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調查也提到，科技將許多不可能化為可能，以前只能在電影或動畫場景中出現的科技項目，已有科學家目前正在著手研發，而青少年最期待隱形斗篷出現，其次是居家智慧產品和無人駕駛車。

曾清芸表示，科技的影響已從個人擴展至社會，此次問卷調查發現，青少年探索職涯的方向深受新媒體影響，能夠正確使用科技並識讀資訊等能力在未來將更顯重要，建議父母或師長在面對孩子不同的未來規劃時，可以陪伴孩子認識職業、釐清迷思，鼓勵其多方嘗試。

▲▼ 夢想職業不再是三師！　電競選手、廚師、網紅是青年志願前3名 。（圖／記者崔至雲攝）

▲伊柏安（圖右）認為，科技帶來的社會問題無法避免，如何解決衝突才是根本之道，若是每個人都具備明辨是非、尊重他人的生活素養，科技將會是人類生活進步的重要條件。（圖／記者崔至雲攝）

Skills for U 執行長黃偉翔認為，未來的職業多元，如何在108課綱中厚實素養教育，讓學生能夠面對未來多變社會成為關鍵，而技職教育所培育的學生，如何回應新興職業則是一大挑戰。黃偉翔提到，自己表弟在當恐怖遊戲實況主，目前頻道上萬人，卻曾因為台中一中、政治系所畢業，被認為是浪費。他強調，新興職業的本質，是將許多舊有科系科目，重新打散排列成新的職業運作模式，所以如果想當實況主、Youtuber更要把書唸好，有好的基本素養與專業知識，才有機會在新興市場中脫穎而出。

海山高中學生宋佩芸說，「我對未來有無限想像，未來世界也許好，也許不好，但是充滿期待每天才能活得更開心」。她最希望「人體發電機」的綠能產品出現，未來人類就無需一直靠燃煤發電而造成空氣汙染。而未來想要擔任外交官的她表示，最期待可以有任意門和時光機，這樣就能夠和世界各國的人交流，她認為對未來科技不瞭解才會害怕引來更多社會問題，只要提前做好教育宣導，其實沒有什麼好害怕的。

海山高中學生伊柏安則在重新檢視對未來生活的想像後，他認為自己較缺乏國際文化理解力和創造力，無法憑空想像去創新，但也正因為不知道未來世界模樣，所以對未來充滿期待，雖然現在有翻譯機，但是學會外語才能感受到人與人之間溝通交流溫度。對於科技帶來的社會影響，伊柏安覺得如果問題無法避免，如何解決衝突才是根本之道，若是每個人都具備明辨是非、尊重他人的生活素養，科技將會是人類生活進步的重要條件。
 

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