ET民調／80.7％民眾認為台灣青年現正面臨雙重困境：「高失業率」、「低薪」

▲（示意圖／記者許力方攝）

記者張乃文／台北報導

青年及青創政策始終是政府執政須面臨的課題，根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有50.1％的人認為現任政府解決台灣青年困境不夠努力。另外，有72.3％民眾認為政府「推動創新創業」能力不足，但也有21.2％的民眾有相反看法。

為了解民眾對於青年議題的意向，本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2019年12月20日至12月25日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，調查方式結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，調查回收有效樣本數為2,347份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.02％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果顯示，有高達80.7％的民眾認為，台灣青年正「高失業率」和「低薪」的雙重困境（含「非常認同」50.9％與「有點認同」29.8％），但也有17.6％的民眾不認同（含「有點不認同」12.3％與「非常不認同」5.4％）。

對於南韓年輕人因生活困境、受到社會結構改變等影響下，出現了「拋棄愛情、拋棄婚姻、拋棄生子、拋棄房子、拋棄希望」的「5拋」現象，調查結果也顯示，有69.2％的民眾表示，南韓年輕人的「5拋」也可能發生在台灣青年身上（含「非常有可能」37.2％與「應該有可能」32.0％）；不過，也有27.4％的民眾表示不可能（含「不太有可能」18.9％與「非常不可能」8.4％）。

而針對「現任政府解決台灣青年困境的努力度」的看法，則有44.9％的民眾對於現任政府解決台灣青年困境是有努力的（含「非常努力」13.2％與「還算努力」31.8％），但仍有50.1％的人持相反意見（含「不太努力」23.6％與「非常不努力」26.5％）。

在教育方面，國民黨總統候選人韓國瑜過去曾提出全力推動中英雙語教育、鼓勵青年學子到國外學校交換的相關政策。根據調查結果顯示，有高達74.1％的民眾認為政府應該要推動「中英文外語教育」並鼓勵台灣學子出國交流（含「非常認同」38.7％與「有點認同」35.4％），僅有21.6％的民眾表示不認同（含「有點不認同」18.3％與「非常不認同」3.3％）。

對於青年創業，雖然總統蔡英文及韓國瑜皆拋出各自的規劃，政府也以資金補助的方案來協助，但根據調查結果，有88.8％民眾認為最重要的是配套和環境，而非單純資金投入，（含「非常認同」54.7％與「有點認同」34.1％），另也有6.5％的民眾不認同（含「有點不認同」4.5％與「非常不認同」2.0％）。

至於政府鼓勵新創部分，經濟部調查卻顯示一般民眾創業倒閉的數據相當高，在「全球創業精神暨發展指數」的國際評比中的排名更連年下滑，調查結果也顯示，在「推動創新創業」方面，有72.3％民眾認為現任政府能力度不足（含「非常認同」42.6％與「有點認同」29.7％），但也有21.2％的民眾有相反看法。（含「有點不認同」15.7％與「非常不認同」5.5％）。

同時，有高達86.8％的民眾認為「政府應要善用資源，協助新創業者找市場」（含「非常認同」52.0％與「有點認同」34.8％），另也有8.4％的民眾對此表示不認同（含「有點不認同」5.2％與「非常不認同」3.2％）。