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台越夫妻分隔兩地死亡　「勒死妻再自殺」等最後拼圖串連案情

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▲阮女丈夫陳姓男子離開租住處最後身影曝光，而後就失聯。（圖／記者林悅翻攝）

▲阮女丈夫陳姓男子離開租住處最後身影曝光，而後就失聯。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

被檢警懷疑涉嫌殺妻的陳姓男子離開租處的身影曝光，檢警追查陳男去向，在嘉義八掌溪南岸近出海口防風林空地，發現陳男駕駛之自小客車及手機，隨後發現疑似陳男的浮屍，因檢警相驗死者阮女右舌骨斷裂，法醫初步研判應是掐脖造成，懷疑陳男涉嫌殺妻後輕生，惟目前尚待親子鑑定結果，才能串起整個案情。

▲阮女丈夫陳姓男子離開租住處最後身影曝光，而後就失聯。（圖／記者林悅翻攝）

台南地檢署指出，台南市警新營分局於12月19日晚上7時許接獲報案，稱已多日無法聯繫不上阮姓外籍配偶及其34歲陳姓丈夫，警方至現場後徵求家屬同意，並會同家屬由鎖匠開門進入。在臥室發現阮女倒臥在床旁地上，遺體已發黑，由鑑識中心進行採證，並於12月20日下午1時許，向台南地檢署報驗，死者配偶則仍音訊全無，經新營分局針對陳男持用手機急難救助定位，發現手機使用基地台位於嘉義縣布袋好美里虎尾寮，即八掌溪出海口附近，新營分局立即派員前往附近搜巡，至12月20日凌晨0時40分許，在於八掌溪南岸近出海口防風林空地，發現陳男駕駛之自小客車，惟陳男不知去向、車門緊鎖，透過車窗發現副駕駛座上留有陳男持用之手機，由該新營分局聯絡拖吊車載回新營分局後鎮所採證。

▲阮女丈夫陳姓男子離開租住處最後身影曝光，而後就失聯。（圖／記者林悅翻攝）

另嘉義縣警察局布袋分局通報指出，該分局八掌溪出海口附近北向沙灘，於18日下午5時發現一具男性浮屍，其特徵疑與死者之丈夫陳男相符，惟經該布袋分局聯繫陳男家屬初認浮屍則無法明確指認。該男性浮屍於12月20日嘉義檢警解剖時，陳男家屬仍無法明確指認，經採擷浮屍指紋、DNA檢體、陳男母親及其胞姐DNA檢體，待送請刑事警察局親子比對鑑驗。

▲阮女丈夫陳姓男子離開租住處最後身影曝光，而後就失聯。（圖／記者林悅翻攝）

台南地檢署檢察官於12月24日針對死者阮女解剖，發現死者右舌骨斷裂，右邊脖子有1點明顯肌肉出血，左邊脖子有4處較不明顯肌肉出血情形，法醫初步研判應是以掐脖造成，至是否有服用藥物尚待鑑驗中。

據了解，檢警已調閱監視系統追查陳男離開租屋處之時間及相關去向，懷疑死者係遭丈夫陳男涉嫌掐死，陳男再開車到嘉義邊輕生，目前尚待浮屍的身分確認這塊拼圖，待親子鑑定結果出爐，如果該浮屍確是陳男，那檢警初步案情推論就能串起。

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