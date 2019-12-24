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籃球場旁撿到磁扣...上兵潛入女兵寢室「窺探10分鐘」！被抓包喊：我好奇

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▲▼上兵撿到磁扣潛入女兵寢室。（圖／記者陳雕文攝）

▲上兵撿到磁扣竟潛入女兵寢室，被抓包辯稱「是好奇」。（示意圖／記者陳雕文攝，與本案當事者無關）

記者戴若涵／桃園報導

陸軍某單位一名盧姓上兵2018年間經過訓練中心後方的籃球場，撿到女兵寢室的門禁管制磁扣，他非但沒將磁扣歸還，反倒偷偷開了女宿大門，在走廊上窺探10分鐘才離去，事後被抓包。法院審理後，依侵入住宅罪判盧男拘役45日，得易科罰金4萬5千元。可上訴。

判決指出，盧男2018年9月29日上午8時30分許，行經訓練中心餐廳後方籃球場時，撿到女兵寢室門禁管制的磁扣鑰匙一個，他竟然在沒有經過許可的情況下，拿著磁扣偷偷開啟女兵寢室的大門，在寢室內的走廊窺探10分鐘才離去。盧男犯行曝光後，遭憲兵隊移送桃園地檢署。

事後盧男供稱，自己是因為好奇想試試看才會潛入女兵寢室。桃園地方法院審理後，認為他破壞了寢室內的居住安寧，影響軍紀，起初還否認犯行，但考量他之後的犯後態度、沒有前科，決定依侵入住宅罪判他拘役45日，得易科罰金4萬5千元。全案仍可上訴。

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