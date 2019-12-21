綠營連江縣立委候選人「改編傳統軍歌」　跨四鄉五島向馬祖軍民致意

▲民進黨連江縣立委候選人李問在馬祖各地拍攝。（圖／翻攝李問粉專）



記者洪珮瑄／綜合報導

民進黨籍連江縣立委參選人李問日前為了「發揚馬祖精神」，特地改編了馬祖傳統軍歌，做成《發揚馬祖精神2020》，在掃街拜票時播放。他表示，為了維護乾淨選舉風氣、堅持正面的選舉訴求，因此希望用年輕世代的創意，融合歷史資產，向馬祖的軍民前輩致意。

李問說到，這首《發揚馬祖精神2020》取自傳統軍歌《發揚馬祖精神歌》，是雷開瑄將軍擔任馬祖司令官時，把前任長官任內寫下的歌，普及到軍民。他提到，近日在掃街拜票時，團隊不斷播放《發揚馬祖精神2020》，讓許多長輩回憶以前的時光，紛紛向他說「已經超過30年沒聽到這首歌了」。

▲李問說，希望能替馬祖注入年輕世代的創意、正能量。（圖／翻攝李問粉專）



李問指出，先前國共對峙的時期，馬祖的防衛是相當艱鉅的任務，由於當地軍民共同努力，讓馬祖成為「海上長城」，才守住國家主權，這次的選舉，他希望能堅持正面的選舉訴求，維護乾淨的選舉風氣，也別讓政治惡鬥加入，「但願用年輕世代的創意與正能量，融合歷史資產和現代的行銷方式，向馬祖軍民前輩表達敬意。」

至於《發揚馬祖精神2020》的內容，李問說明，這首歌曲風融入搖滾龐克，做出有別以往的競選歌曲型態，讓年輕人的思維注入馬祖，替馬祖帶來新活力；而音樂錄影帶的拍攝過程更是橫跨南竿、北竿、東莒、西莒等四鄉五島，將馬祖美景全都攝入，「拍攝過程，團隊動用的交通工具橫跨陸海空，絕對精彩可期！」

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