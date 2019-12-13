馬祖老酒營養價值高　入淡菜雞湯成最夯年菜

文／時尚家居 編輯部

聖誕節及年節將至，因應伴手禮與年菜的採購需求，連江縣政府產業發展處於12月12日舉行馬祖特色商品發會。由縣長劉增應攜手台北市長柯文哲一起推薦馬祖優質的產品，讓民眾一同品嚐馬祖的飲食文化，伴手禮與年菜美食不再需要跟著遊客漂洋過海到馬祖享用，在網路就能隨時隨地購買馬祖風味。

劉縣長表示，馬祖觀光發展崛起，當地物產豐饒，特色菜色香味俱全，為推廣馬祖特色產業，由本府產發處輔導當地業者，推出應景年菜菜單，運用馬祖獨一無二的淡菜及老酒推出馬祖老酒淡菜雞湯，以及由馬祖優質的高粱、老酒研發出來的特色藏芯巧克力禮盒。

馬祖老酒遠近馳名，是國宴專用酒；具有豐富的營養價值，有液體蛋糕之稱，其豐富的營養價值已經遠遠超過葡萄酒，具有補血養顏、活血祛寒、通經活絡的作用；而淡菜更是有海中雞蛋美稱，蛋白質含量高達59%，其中含有8種人體必需的胺基酸，脂肪含量為7%，且大多是不飽和脂肪酸，營養價值也是極高。

產發處表示，感謝經濟部工業局補助離島產業升級輔導計畫，輔導在地業者開發特色商品，並在聖誕節及年節前夕，推出馬祖特色藏芯巧克力禮盒與老酒淡菜雞湯兩樣特色商品，不僅雞湯符合民眾的年節年菜口味；馬祖綜合巧克力禮盒在包裝上搭配具有戰地特色的彈藥箱禮盒包裝，讓民眾送禮具有創意又不失禮節。

年度新品已在各大網路平台、全家、ok便利商店及北部地區杏一、台安連鎖藥局等進行預購及銷售，歡迎對馬祖美食與文化有興趣的民眾踴躍購買，將馬祖美食輕鬆帶回家，不管是年節送禮、過年年菜上桌，都是滿滿的馬祖風味與祝福。

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