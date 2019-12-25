陳柏惟公布民調「差距僅剩5.6%」！曝3大勝利秘訣　堅定喊話支持者：我會贏

▲陳柏惟於臉書公布民調。（圖／記者李毓康攝）

記者鄧木卿、林昱萱／台中報導

台中市第二選區台灣基進立委候選人陳柏惟，將在2020與現任立委顏寬恒展開對決，而他24日在臉書公布民調，據資料顯示，他與對手之間的差距僅剩5.6%，而他也對支持者喊話，「就像我一直呼籲的，我會贏。」

陳柏惟提到，「我講過很多次，我希望我們是光榮台派，因為自己的未來與民主自由努力，我這樣想，我也跟支持者這樣講。」而他也說，「我遭受到無謂的攻擊，什麼奇奇怪怪的，那也都不是事實，我遇過一個大媽罵我垃圾，我問他為什麼，他說我喜歡男生，我就說我也喜歡你，他就跑掉了。」

▲陳柏惟臉書公布民調。（圖／翻攝臉書）

陳柏惟表示，「滿佈他顏家好棒棒」的耳語，在封閉群組中流竄，或許對裙帶組織企業影響的選民有效果，但這種戰法很好突破，就是驗證。」對此，陳柏惟也提到，「有鑑於顏把拔週六選脖圍、週日比二號、現在跟我一樣燒聲，都在暗示大風已起，所有能接觸到我的訊息的、握到手的、在地的組織，現在開始全力拉票，有福同享、有票投我」，而他也用諧音幽默表示，「森林放火、顏拔回防不及」。

陳柏惟表示，「我一直相信能感動的人不會是壞人，或許去年韓國瑜有感動到一些人，但泡沫總是會破滅，我或許有一天也會做錯事，到時請不吝指教。我希望，我有感動你」而他也提出3點朝支持者喊話，「我絕對不會讓你失望」。

對此，立委顏寬恒表示，真正的民調是投票當天，基層才是最重要的，他仍然會持續關心地方，勤跑地方，爭取最多建設，他不知對手所公布的民調從何而來，不予回應。

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