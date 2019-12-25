李永萍、李鴻源合體掃街　盼七星區「打乾淨選戰」成全國表率

▲李永萍今天一早在瑞芳街頭拜票。（圖／翻攝自Facebook／李永萍）

記者康心禹／綜合報導

選戰進入倒數階段，新北市第12選區國民黨立委候選人李永萍今（25日）一早在瑞芳街頭向民眾道早安，前內政部長、前台北縣副縣長李鴻源隨後也到瑞芳會合，陪同她掃街拜票。

李鴻源表示，「他和李永萍都住在瑞芳，之前在台北縣服務的時候對瑞芳很熟悉，省政府時代兩人攜手解決瑞芳淹水問題，總統大選固然重要，但也要讓立委在國會過半，才能讓好的政策落實。永萍是優秀且行政經驗豐富的立委，兩人又是好朋友，所以義不容辭的一定要來。」

面對記者提問會不會擔心對手出奧步，李永萍表示，「選舉激烈是必然的，特別是實施單一選區制之後，一個選區只選出一個立委，希望七星區可以做全國的表率，打一場乾乾淨淨、正正當當的選戰，現在選民的素質都已經提升，如果對方陣營出奧步、抹黑、賄選，是會被選民唾棄的。」

▲。（圖／翻攝自Facebook／李永萍）

李永萍還說，歷經卡神楊惠如的風波，民眾對於綠色網軍的SOP越來越清楚，就越來越能抵抗不實的、帶風向或者是1450（嘲諷外包網軍的代名詞）在網路上的跟風，所以她對自己這次的選情、國民黨選情深具信心。

新北市第12選區基本盤是藍大於綠，目前以李永萍的呼聲較高。但根據綠營內部一份民調顯示，對手民進黨立委參選人賴品妤選情從一開始落後20%，已經急起直追，現在僅落後李永萍3%；卻也有消息指出，賴品妤競總成立時出席人數竟不到李永萍的一半，被認為根本是假民調。

李永萍的政見包括：一、良善政治，讓人民過好生活；二、「文創經濟 新北觀光」(觀光三箭)；三、爭取進入立院交通委員會，解決各區重大交通問題；四、推動「教育三策」；五、漁業永續，新農創生；六、城市進步升級，安全宜居；七、撥亂反正，讓國家重回正軌。