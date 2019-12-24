壞壞人夫還傳肉照嗆正宮！她開嘲諷「連老公都伺候不好」：檢討一下可以嗎？

▲小乃介入他人家庭，傳鹹濕照狂嗆正宮，「好好檢討一下可以嗎？」（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫阿振（化名）與另名女子小乃（化名）2016、2017年間在車上、摩鐵，甚至是檳榔攤倉庫內激戰，小乃甚至還傳訊息騷擾正宮，囂張狂嗆「妳不能滿足他」、「好好檢討一下可以嗎」、「他喜歡這樣的遊戲」等語。法院審理後，判小乃應賠償正宮30萬元定讞。

判決指出，阿振與小乃2016年5月間至2017年1月間某日在阿振車內發生性關係，2017年1月4日、1月5日又在小乃經營的檳榔攤倉庫內激戰，同年1月底則是到摩鐵開房間。

除此之外，小乃2016年底還連續2個月用臉書瘋狂騷擾正宮，除了用阿振的外遇對象的身分嗆聲之外，小乃更不斷拿2人之間的床事炫耀並奚落、嘲弄正宮。

內容包括「是妳不能滿足他喔，好好檢討一下可以嗎」、「他昨天還揪我過夜，放心，妳會有機會再傷心欲絕的」、「他喜歡這樣的遊戲，懂嗎」、「不要連老公都伺候不好」、「他胃口很大的」、「悲哀的X太太」、「遜」，小乃還傳送鹹濕照狂諷，「妳沒有這樣的照片吧」、「好好保存」。

不堪受辱的正宮決定提告，向小乃求償150萬元的精神撫慰金，雖然小乃辯稱自己是在非自願的情況下與阿振發生性行為，但台中地方法院審理後，不採信她的說詞，判小乃應賠償正宮30萬元，小乃不服判決結果決定上訴，但17日台中高分院將上訴駁回，全案確定。

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