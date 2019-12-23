貨車撞進百年老車站　駕駛酒駕裝頭暈！酒測達0.68mg/l移送法辦

▲黃姓駕駛謊稱頭暈，開貨車衝撞有百年歷史的大山火車站，經送醫抽血後發現酒精濃度高達0.68mg/l 。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮有著百年歷史的大山火車站，23日下午被1名謊稱頭暈的黃姓駕駛撞進大廳，經緊急送醫後無生命危險，但百年古蹟站體已遭損壞；黃男在送醫抽血後，酒精濃度竟高達0.68mg/L，全案已依公共危險罪查處。

據站務人員表示，當時正在售票室內辦理業務，突然聽見「碰」一聲巨響，即見貨車撞進候車大廳，當時引擎還發動著，車內駕駛意識昏沉，他連忙打119，並向上通報突發狀況，幸好站內只有1名旅客，並無造成人員傷亡。

警方表示，黃男患有癲癇，懷疑可能癲癇發作，導致車輛瞬間失控，直衝進站內；但警方安排黃男進行抽血酒測，換算約達0.6mg/L，且黃男從距離車站前50公尺就一路逆向，懷疑他喝酒加上癲癇發作釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。

台鐵局指出，大山車站建於日治時期1922年，為台灣少數存留之和洋風半木構造式樣之車站建築，是日治時期鐵路小站之典型，2005年被登錄為苗栗縣歷史建築，歷經中部大地震及921強震皆未受損毀，未料卻遭人禍而受重創；目前站方緊急架鋼樑固定，待明早會同文資委員會勘後才能善受。

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