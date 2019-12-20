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狠捅12刀殺父！他病40年遭譏「吃軟飯」崩潰：為何這麼殘忍？臟器外露自殘求死

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▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘇男受不了老父辱罵「吃軟飯」，憤而持刀殺人後自殘求死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名蘇姓男子因罹病長期無法工作，沒想到卻因事業無成，遭到老父多次批評，還遭怒罵「吃軟飯」、「不要再回來了」等語，讓他心生怨念，決定與父親同歸於盡。2018年10月底，他持短刀衝到父親住處，朝對方猛刺12刀後，接著自殘試圖輕生。橋頭地方法院審理後，判蘇男有期徒刑17年、褫奪公權8年，目前全案上訴二審。

判決指出，高齡85歲的蘇父經營生意有成，在家中極具權威，蘇男為他的次子，成長過程中見到母親遭父親及祖母罰跪、家暴，挺身而出護母抵抗，也遭到毆打，讓他感到相當不平，到了求學階段，他因表現不佳，時常遭父親責罵，成年後接手經營家中公司又失敗。

雖然蘇男先後曾經營麵店、短暫在父親公司工作，但他因罹患僵直性脊椎炎，認為自己無法勝任外頭的工作，只好長期在家中協助擔任保母的妻子。

蘇父見狀給予次子資助，但卻因認為兒子事業無成，時常責罵次子，2017年11月間某日，蘇男探視父親時，再次遭到對方嚴厲數落、辱罵「吃軟飯」、「不要再回來了」等與，蘇男無法再壓抑怨恨，認為父親非但不體諒他因病痛無法工作的苦，竟還不斷批評貶低他，讓他生了同歸於盡的念頭。

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘇男決定要跟父親同歸於盡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

蘇男2018年10月28日上午10時許，帶著預先買好的短刀到父親住處，一見到坐在客廳的蘇父便說，「爸爸，我那麼顧你怨嗎？你稍微病一下，就唉唉叫，我病了40幾年了！你為何對我這麼殘忍？」，結果蘇父冷回，「那你回來幹嘛？」他隨即回稱，「我來殺你」，接著拔刀朝父親的胸、背、手部一陣狂刺，導致對方胸、背有8處穿刺傷，其中6刀刺入心臟及肺臟，右手腕1處砍傷，左手腕、左手掌3處切割傷，總共12處銳器傷，送醫後仍不幸身亡。

蘇男繼母聽聞蘇父的呼救聲，趕到客廳將繼子拉開，過程中不慎遭劃傷。蘇男則要求繼母打電話叫救護車，表示「爸爸還有救」，藉機持短刀朝自己腹部刺3刀，頸部、手腕各劃1刀，氣管、臟器當場外露，要與父親同歸於盡，接著倒臥血泊之中不起，他送醫後撿回一命，遭檢方起訴。

橋頭地方法院審理後，考量蘇男長期受到責備，心理受創，自卑、自我價值低落，又久病厭世，才會產生與父親同歸於盡的偏激想法，考量他在2017年11月前有持續探視父親，對蘇父態度平素很尊敬，最後依對直系血親尊親屬犯殺人罪，判他有期徒刑17年，褫奪公權8年，目前全案上訴二審審理中。

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