平安夜男子酒駕自撞護欄　百萬BMW休旅車成廢鐵

▲張男酒駕自撞護欄，百萬BMW車頭嚴重損毀。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺/台北報導

台北市25日凌晨2時許，一輛BMW X3行經新生高架往北方向不慎自撞護欄，車上一對男女卻在意外發生後自行離開。警方在現場搜索後，於下橋處找到開車的張姓男子，經酒測數值高達0.86，訊後依公共危險罪嫌法辦。

據了解，張姓男子（37歲）事發前與友人聚餐，喝完酒後開車載著陳姓妻子（34歲）返回天母住家，由南往北行經新生高架時，才剛過民族匝道口準備左彎時，車頭不慎撞上外側護欄，車頭保險桿整塊掉落，車身鈑金嚴重受損，路過民眾發現事故後趕緊報警。

▲車內安全氣囊爆開，座位擺著威士忌。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場發現車內安全氣囊爆裂，副駕駛座上有一支喝過的威士忌，但就是遍尋不著車上成員，於是派員在周邊道路尋找，不久後在823砲戰紀念公園發現一對男女形跡可疑，一問之下發現他們是從新生高架上沿著大直方向步行下匝道離開，於是帶回派出所進行調查。

▲張男被帶回派出所。（圖／記者游宗樺翻攝）

陳女一度向警謊稱是她駕車，經酒測後數值為0.13，至於張男一度拒絕配合，最後酒測數值高達0.86，經警方進一步詢問確認後，張男才坦承是他所駕駛，警方訊後將他依公共危險罪法辦。

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