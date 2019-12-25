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韓國瑜向高雄道歉？陳其邁：被脫口秀主持人逼出來的沒誠意

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▲韓國瑜上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）

▲韓國瑜上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜日前接受網路節目《博恩夜夜秀》專訪。節目中，主持人博恩問韓國瑜有沒有要向誰道歉，讓韓國瑜有點疑惑，之後順勢讓他說出要對「高雄人道歉」。對此，行政院副院長陳其邁酸，韓國瑜只是在脫口秀上說說，被主持人逼出來的道歉沒什麼誠意。

根據24日公開的節目片段，博恩第一題單刀直入問，「有沒有想跟誰道歉呢？」韓國瑜表示，如果成長過程中，有讓大家感受不滿對大家非常抱歉，博恩說「如果不是高雄市民，大家可能會很難過。」韓國瑜接著才會意過來，並向高雄市民道歉，非常感謝高雄市民讓他請假參選拚選戰，「我非常抱歉」，博恩在一旁笑說「我們得到一個道歉了，很棒！」

對於韓國瑜的「道歉」，陳其邁不以為然。他說，韓國瑜在罷韓遊行後，還戲稱有遮羞布，可見對民意的態度不誠懇，甚至認為說不是那麼重要，昨天看博恩節目，博恩一直說有沒有要向誰道歉，韓國瑜卻從年少輕狂開始講起，被主持人提醒了，才說要跟高雄道歉，「問題是市長都跑了、心都變了，說有沒有陪是其次問題，假如能專心市政，市民就會支持他，不會那麼多人走上街頭。」


陳其邁強調，「博恩問他要道歉？他先扯什麼年少輕狂，出生開始扯，到博恩提醒他，他才向市民道歉，理由又是說沒有時間陪大家，根本牛頭不對馬嘴。大家對他的意見是當市長沒幾個月就選總統，把總統為看得比市民和承諾重要，輕諾寡信才讓市民走上街頭，這是必然的。硬逼出來的道歉沒有誠意，沒有回應市民的聲音，他又把這個貶抑為民主遮羞布。不面對民意、脫口秀上說說，回到市政議題上他是沒有誠意的。」

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