罷韓遊行「4塊民主大布」大變身！Wecare高雄宣布：裁製紀念款環保袋

▲罷韓遊行中的民主大布。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林昱萱／綜合報導

高雄挺韓、罷韓遊行都於21日和平落幕，其中罷韓遊行出現的四塊民主大布也相當吸睛，而「Wecare高雄」也於24日在臉書宣布，將會把這四塊布回收再利用製成環保袋，並開放給大家預購，努力為垃圾減量。

罷韓遊行上出現的四塊大布，分別寫著「光復高雄保衛台灣」、「美麗島事件四十年」、「撐香港守護主權」、「勿忘前人珍惜民主」，而在遊行過後，這四塊民主大布究竟會何去何從，也是不少民眾所好奇的。對此，「Wecare高雄」於24日在臉書給出答案。

▲這一條布寬12公尺，長210公尺。（圖／台灣基進提供）

Wecare高雄指出，「將一起撐起歷史畫面的記憶， #永久典藏！Wecare高雄特別與弱勢團體合作，將我們一同撐起的四塊民主大布，回收再利用製成環保袋，除了典藏1221這歷史時刻我們一起努力，更為台灣垃圾減量一同盡一份心力。」此外，Wecare高雄也提到，「1221紀念款環保袋每只500元，每筆訂單運費 60 元。讓我們永久留存，這感動人心的一刻。」

另外，Wecare高雄也指出，「預計於2020年2月初寄出商品，而環保袋以大布隨機裁剪製作，每只環保袋外觀將有所差異，布料材質：雙透布，尺寸大小：長35cm 寬30cm」。

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