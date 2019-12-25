快問快答／郭台銘接手經營親民黨？　4065位網友說：不應該





▲郭台銘日前帶著郭家軍參訪陽光基金會。（圖／記者屠惠剛攝）。

記者袁茵／台北報導

2020大選進入倒數17天，鴻海集團創辦人郭台銘坦言後悔退出總統大選，他認為如果自己想要的話，現在就可以把親民黨接過來經營。根據《ETtoday新聞雲》最新的網路聲量調查，對於郭台銘是否應該接手親民黨，有4065位網友表示郭台銘不應該接手經營。

郭台銘接受23日播出的政論節目《新聞面對面》專訪，被來賓詢問，由於「0-6歲國家養」政策需要靠立法委員，會不會後悔沒有自己成立一個政黨，把「郭家軍」全擺在裡面，集中郭粉選票？

郭台銘在受訪過程中強調，他當初是希望代表國民黨來打2020這個選戰，這是他原本的初衷，「反正經過這麼多的事情，我也學到了很多！」所以他對總統這一席是「袖手」。

郭台銘說，這個他深思熟慮了大概有一個月，「已經有一個政黨都準備好了，叫我去經營！甚至於我想要的話，現在親民黨，我也可以接過來經營！但是我都拒絕。」

對於郭台銘與親民黨的下一步，《ETtoday新聞雲》在官網與APP上進行「快問快答」，以了解網友對於郭台銘是否要接手親民黨的意向，調查時間從2019年12月24日上午12點00分起至2019年12月24日晚間23點59分止，總共有6921人在官網與APP進行答題。

關於是否認為郭台銘應該把親民黨接來經營？有4065位網友回答「否」，覺得郭台銘不該接手親民黨，比例約占總回答人數的58.7％。另外，也有2856人回答「是」，覺得郭台銘應該接手經營親民黨。