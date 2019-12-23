太原地下道填平改善交通又解決淹水　盧秀燕：買一送一

▲▼盧秀燕主持太原路地下道填平工程開工典禮。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太原路地下道23日進行填平工程，預計明年12月完工，市長盧秀燕主持開工典禮時表示，填平後不但可改善太原路交通壅塞情形，同時解決南京東路及東光路口淹水問題，「買一送一」，市府將分階段施工，維持雙向通車，減少交通衝擊，完工後讓交通更順暢、市民生活環境更好。

建設局今天舉辦太原路地下道填平工程開工祈福典禮，盧秀燕表示，過去鐵路多在平面，因此有不少地下道、平交道，鐵路高架化後，為了讓交通更順暢，市府進行地下道填平，太原地下道就是其中一處，太原地下道填平後，不但解決塞車問題，更解決過去當地經常淹水的惡夢，可說是「買一送一」。

▲太原路地下道填平後，有助改善當地交通。

建設局表示，太原路是台中市區通往台74線及大坑、新社、太平地區的主幹道之一，過去因火車行經而建置地下道，然而現在地下道已無法負荷目前交通流量，又常因暴雨導致地下道與周遭道路淹水，因此市府今年8月15日舉辦地方說明會廣納各方意見後，除了進行填平工程，也一併將防洪排水設計納入規劃，改善過去的淹水問題。

建設局指出，太原地下道填平工程總經費約7234萬元，工程總長706公尺，填平後將對地方整體觀光發展、區域整合、交通網絡及行車安全等帶來正面效益，建設局將持續推動市政建設，帶給市民最有感的高品質生活環境。

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