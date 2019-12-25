Sony為供不應求向客戶道歉！感光元件熱賣「24小時生產仍不夠！」　長崎要蓋新廠

▲Sony為iPhone的相機的主要供應商。（圖／翻攝自YouTube／PhoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 9TO5Mac 報導，Sony表示目前即便保持生產線24小時不間斷，也不足以應付市場需求。Sony為許多智慧型手機和相機品牌生產感光元件，據彭博援引Sony消息指出，這是連續第二年工廠不放假維持正常運轉。

Sony半導體部門負責人Terushi Shimizu說：「Sony將在本財年將資本支出增加到一倍以上，達到2800億日元（約新台幣770億元），並在長崎建設新工廠，預計於2021年4月啟用。」

Terushi Shimizu在東京總部接受訪問時，無奈地表示，以目前的狀況即便全面擴大產能，仍可能不足以應付市場。他說：「我們不得不向客戶道歉，但我們真的做不到。」

智慧型手機不斷提高相機鏡頭數目，是感光元件需求增長的主要驅動力，即便智慧型手機市場成長趨緩。像是今年，iPhone 11採用雙鏡頭，iPhone 11 Pro和Pro Max則採用了三鏡頭，Sony的感光元件銷售額仍持續攀升。

彭博資訊的分析師Masahiro Wakasugi認為，隨著社交媒體的興盛，人們越來越重視照片與影片的呈現，相機已成為區分智慧型手機品牌優劣的重點。

預計蘋果將在iPhone 12採用ToF鏡頭鏡頭（飛時測距），也將是明年旗艦iPhone另一大賣點。Terushi Shimizu自信地表示，這項技術的誕生及應用，將會激發人們更換新手機。



＃她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

►首款iPhone 12模型曝光！外型類似iPhone 4 側邊設計疑似支援Apple Pencil

►iPhone 12相機升級變更強！玫瑰金將回歸 新增「午夜色」

►國外券商預測iPhone明年推6款新機！ 稱iPhone 11 Pro(Max)減產25%...但大摩不認同