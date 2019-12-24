首款iPhone 12模型曝光！外型類似iPhone 4　側邊設計疑似支援Apple Pencil

▲iPhone 12 Pro模型。（圖／翻攝自YouTube／Mac Otakara）

記者王曉敏／綜合報導

第一款iPhone 12模型曝光！經常爆料與iPhone外型相關資訊的日媒自阿里巴巴網站上取得一款據稱是iPhone 12 Pro Max的手機模型，外型設計採類似於iPhone 4的方正設計，不過該機款在爆料網站上的可信度僅有29%。

日媒《Mac Otakara》以iPhone外型的爆料聞名，先前就曾準確爆料了iPhone XR後繼機款（iPhone 11）的6色機身設計。而日前該網站釋出一組疑似為2020年新一代iPhone的3D列印模型照，並將之與今年推出的iPhone 11 Pro Max相比對。

從外觀來看，該模型螢幕四角為圓角，有著自iPhone X以來的瀏海設計。實際以尺測量，該機款長寬高分別為159 x 78 x 7.1 mm，相較之下，iPhone 11 Pro Max的尺寸則為 158 x 77.8 x 8.1 mm。從側邊來看，不同於自iPhone 6以來側邊圓潤設計，該模型的邊框設計與新一代iPad Pro相同，為方正設計，左側電源鍵及右側音量鍵位置都較iPhone 11 Pro Max低一些，而後方的三鏡頭設計則與iPhone 11 Pro Max相同。

▲iPhone 12 Pro模型（下）側有個藥丸狀的連接器，類似於iPad Pro（上）用於替Apple Pencil充電的磁性連接器。（圖／翻攝自YouTube／Mac Otakara）

此外，該模型機左側有個藥丸狀的連接器，外型類似於iPad Pro用於替Apple Pencil充電的磁性連接器。《Mac Otakara》猜測iPhone 12 Pro可能配備了類似於三星 Note 10 S Pen那樣的小型Apple Pencil。

目前傳聞指出，蘋果iPhone 12 Pro系列將分別有著6.1吋及6.7吋OLED螢幕，更新率達120Hz，搭載A14仿生處理器，並支援5G網路（毫米波）。後置1600萬畫素三鏡頭及3D感測 ToF（飛時測距）鏡頭，前置1200萬畫素單鏡頭，支援Face ID及螢幕下指紋辨識。背板為磨砂玻璃，外框則為不鏽鋼，並支援無線充電。

▲iPhone 12 Pro模型側邊為方正設計。（圖／翻攝自YouTube／Mac Otakara）

而《Mac Otakara》取得的模型螢幕尺寸則為6.5吋，小於傳聞的6.7吋，科技網站《9to5Mac》認為，該模型僅是基於現有iPhone 11 Pro Max進行些微調整後釋出的原理圖（Schematic） 。

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