iPhone X用戶抱怨電池效能下滑　蘋果：500個充電週期過後最多只剩80%原始電量

▲iPhone X推出至今已超過2年，開始有用戶抱怨電池老化。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

近期開始有許多的iPhone X用戶抱怨，他們的手機電池耗損越來越嚴重。iPhone X自2017年9月發布，至今已接近500個充電週期，根據蘋果的說法，一般電池在正常條件下歷經500個充電週期後，最多只能保持原始電量的80％。

一般來說，當iPhone開始出現異常耗電的狀況時，代表手機電池出現耗損、老化的情況，用戶可以透過iPhone「設定」裡的選項，點選「電池」查看「電池健康度」。根據手機維修人員指出，若電池健康度的最大容量低於70％以下，就差不多要幫iPhone換一顆新的電池了。一些論壇則表示，iPhone X的電池健康度若顯示為80％，則需要更換電池。

儘管iPhone的電池最大容量下降，手機仍能繼續使用，缺點就是影響續航力，連帶也會影響到手機運作的性能及系統的運行。

根據一些用戶反應，在「設定 > 電池 > 電池健康度」下會看到以下警告：「這部iPhone曾出現過意外關機，因為電池無法再提供必要的高峰效能容量。性能管理已經啟用，來幫助防止這種情況再次發生。」

不過，最近蘋果再度推出換電池優惠的活動，各3C通路針對iPhone 系列的不同手機推出更換電池優惠，像是燦坤的活動直到2020年1月6日，蘋果經銷商Studio A則是到今年底，或是利用蘋果不定期推出的換電池優惠給iPhone一個新電力。



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