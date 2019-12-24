韓媒報導三星計劃在2020年下半年量產microLED　為爭取蘋果訂單作準備

▲傳三星正在尋求大規模生產microLED。（圖／取自patentlyapple）

記者謝仁傑／綜合報導

據韓媒報導，三星正在尋求大規模生產microLED面板，同時也在評估合作廠商的生產時間表以及確認microLED的相關設備，計劃於2020年開始量產。

一間microLED設備製造商表示：「三星一直在測試關鍵設備的性能和質量，因為它希望在明年上半年投資製造microLED的工廠和設備」。

業內人士指稱，三星將在CES展後，決定投資的時間表，討論潛在客戶的需求及投資規模。業內人士指出：「若microLED的價格具有競爭力，那像Apple這樣的公司可能開始要改變它們的產品。」

一直以來，三星是蘋果iPhone OLED面板的供應商。然而，一直有傳言指稱蘋果會在未來的iPad和MacBooks改採用microLED面板，對照此刻，三星可能為量產microLED做準備的消息，似乎並非偶然事件。

外媒Business Insider表示：「目前尚不清楚microLED是否會比OLED更具競爭力。蘋果正在嘗試使用microLED代替OLED，因為它不受老化的影響。」，未來，microLED是否真有可能取代OLED，是否會被廣泛應用在智慧型手機或其他3C產品上，有待時間驗證。



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