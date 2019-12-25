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旅行便祕怎麼解？達人曝「10關鍵秘訣」讓你每天都順暢

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▲上廁所,腹痛,便秘,肚子痛。（圖／記者黃克翔攝）

▲環境改變，加上顧著看美景忘記喝水，讓許多人在旅程中深受便秘之苦。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

出門旅遊常會因不斷變換環境讓許多人有排便困擾，訂房平台Hotels.com為了讓民眾能在旅程中「順暢」吃喝，便邀請生活顧問TAMAO老師（岩崎玉緒），提出10項嗯嗯小秘訣，利用睡前瑜珈、按摩，搭配酵素及易排便的食物等，讓每個人都能在美好的旅行中也不受宿便所苦！

一、 每天早晚吃酵素
便祕主因通常是因為環境變化對嘗到環境造成干擾，如果腸道環境不佳，便不能很好地吸收能幫助皮膚光滑透亮的維生素及礦物質，而酵素能增加益菌，並改善腸道環境，還具有分解蛋白質的功能，有助消化並改善新陳代謝，早晚服用能改善便秘問題。

二、 每天至少喝兩公升水
糞便的主要成分是水，缺水也是便秘因素之一，旅行時常會有人全神貫注在觀光，而忘了補充水分，反而攝取過多酒精或咖啡導致體內水分流失。建議出門旅行時，每天都要攝取2公升的水，也建議在感覺寒冷時慢慢啜飲熱水，讓腸胃保持舒適順暢。

三、 每天早晨與睡前做舒緩瑜珈運動
旅行途中環境變換，人體及臟器往往不自覺過度緊繃，而早晨及睡前做一下舒緩瑜珈，除了能適度刺激身體外，也能讓睡眠品質更好，例如魚式與犁式都有鎮靜與放鬆功效，半魚王式、壓腿排氣式及眼鏡蛇式可以改善血液循環、促進消化，適度的瑜珈運動能幫助身心穩定，確保身體節奏不會受環境過多影響。

▲▼10項祕訣能讓人遠離旅行便秘的苦惱。（圖／Hotels.com）

▲10項小祕訣能讓人遠離旅行便秘的苦惱。（圖／Hotels.com）

四、 早餐不要吃固體，改吃水果或奶昔
早晨是排泄的黃金時期，比起吃不易吸收的固體食物，讓身體耗費更多能量來消化及吸收，更建議吃點富含水分的水果及蔬果奶昔，例如柳橙等，促進腸胃蠕動。

五、 保持良好作息節奏
睡眠節奏受到干擾時，由交感神經及副交感神經組成的自律神經系統將會失調，交感神經系統抑制腸胃運動及分泌，副交感神經系統則會促進腸胃運動及分泌，因此建議大家保持良好作息，以維持消化機能。

六、 以畫圈的方式做腹部按摩
 先以站姿立定，從肚臍下方以手掌順時鐘畫圈10次，搭配規律緩慢的深呼吸，能幫助排便。

七、 適當運動
缺乏運動的畫，血液循環會變差，腸胃蠕動簡慢，不過也不用過度重訓或跑步，只須穿上好走的鞋子多多走路即可，而且適度用雙腳走路，能在旅行途中更好地了解當地生活。

▲▼旅行,旅遊,出國。（圖／翻攝PEXELS）

▲旅途中只要穿上舒適的鞋，大量走路也能幫助順暢。（圖／翻攝PEXELS）

八、 吃過飽的話，隔天早餐少吃些
出外旅行時美食當前，常常會不小心吃過飽，若有這種情況，建議第二天早晨時讓肚子休息一下，只喝水就好，能具有排毒效果，適度調整腸胃狀態。

九、 帶著喜歡的放鬆小物
 帶著平常習慣的放鬆小物，例如香氛、音樂、乳液等，不佔行李空間，也能在一天旅程結束時，幫助自己放鬆感官及心情，舒緩情緒以待明日的美景。

十、 攝取纖維及乳酸菌
膳食纖維及乳酸菌都能很好的緩解便秘，若能在當地食品中獲得則效果更好。乳酸菌能在保持腸道酸性的同時，幫助腸道生長出良好菌叢，增加益菌能刺激腸胃蠕動，防止便秘或拉肚子，還能有效提高免疫力及合成維生素改善腸道環境。

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