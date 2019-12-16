蜜月旅行也要投保旅平險！產險業推出甜蜜專案　擴大優惠保額提供全面保障

▲蜜月旅行也要投保旅遊平安險。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

許多民眾在12月節慶氣氛選擇前往旅行，為此，產險業者限時推出「甜蜜在一起」旅遊平安險專案，擴大提供給新婚夫妻搭上年底結婚潮，並用較長天數的婚假與伴侶甜蜜放閃，新人出國蜜月旅行時也能相當放心。

依據知名新娘網站排名顯示，2019年十大蜜月旅行景點包含奧地利維也納、西班牙巴塞隆納、義大利佛羅倫斯等。歐洲國家的歷史人文氣息濃厚、氣候舒適宜人，吸引許多新婚夫妻利用較長天數的婚假到歐洲甜蜜放閃。

自2011年起，台灣可免持簽證進入申根區國家旅遊，但部分歐洲國家仍將旅遊醫療保險投保證明列為入境檢查文件之一，且由於歐洲國家的醫療費用十分昂貴。和泰產險建議，新人仍須購買足額的旅遊醫療保險，以備意外受傷或生病所需。

和泰產險限時推出「甜蜜在一起」旅遊平安險專案，其中，申根假期旅平險包含海外突發疾病住院醫療保險金最高150萬元及海外急難救助項目，讓新人放心前往歐洲旅遊。

該旅遊平安險專案除了申根旅遊保障之外，還推出同時包含旅行取消或縮短行程保額最高上限5萬元及旅行取消慰問金雙重保障，和泰產險指出，可讓新人出遊遭遇旅行取消或縮短行程時，有依約或依法無法返還預付費用之損失，也能獲得補償。

不過，沒有伴侶的單身者也不用擔心，好朋友趁著2019年結束之際，也可以來一場「閨蜜假期」。和泰產險表示，年底不少旅遊優惠方案讓人心動下單，不論民眾選擇哪一種旅遊方式，建議民眾先了解出遊地點的投保規定，確實將保障做足，出遊便不怕突發狀況而求助無門。