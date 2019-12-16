　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

蜜月旅行也要投保旅平險！產險業推出甜蜜專案　擴大優惠保額提供全面保障

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲結婚，蜜月，蜜月旅行，婚紗，婚紗照，新人，婚姻。（圖／pixabay）

▲蜜月旅行也要投保旅遊平安險。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

許多民眾在12月節慶氣氛選擇前往旅行，為此，產險業者限時推出「甜蜜在一起」旅遊平安險專案，擴大提供給新婚夫妻搭上年底結婚潮，並用較長天數的婚假與伴侶甜蜜放閃，新人出國蜜月旅行時也能相當放心。

依據知名新娘網站排名顯示，2019年十大蜜月旅行景點包含奧地利維也納、西班牙巴塞隆納、義大利佛羅倫斯等。歐洲國家的歷史人文氣息濃厚、氣候舒適宜人，吸引許多新婚夫妻利用較長天數的婚假到歐洲甜蜜放閃。

自2011年起，台灣可免持簽證進入申根區國家旅遊，但部分歐洲國家仍將旅遊醫療保險投保證明列為入境檢查文件之一，且由於歐洲國家的醫療費用十分昂貴。和泰產險建議，新人仍須購買足額的旅遊醫療保險，以備意外受傷或生病所需。

和泰產險限時推出「甜蜜在一起」旅遊平安險專案，其中，申根假期旅平險包含海外突發疾病住院醫療保險金最高150萬元及海外急難救助項目，讓新人放心前往歐洲旅遊。

該旅遊平安險專案除了申根旅遊保障之外，還推出同時包含旅行取消或縮短行程保額最高上限5萬元及旅行取消慰問金雙重保障，和泰產險指出，可讓新人出遊遭遇旅行取消或縮短行程時，有依約或依法無法返還預付費用之損失，也能獲得補償。

不過，沒有伴侶的單身者也不用擔心，好朋友趁著2019年結束之際，也可以來一場「閨蜜假期」。和泰產險表示，年底不少旅遊優惠方案讓人心動下單，不論民眾選擇哪一種旅遊方式，建議民眾先了解出遊地點的投保規定，確實將保障做足，出遊便不怕突發狀況而求助無門。

ET快訊
「特勤吳彥祖」陪韓國瑜騎旋轉木馬！冷酷眼神超違和　聽到這事秒
雪乳妹手機被偷…拒付贖金「含蕉片流出」　她霸氣貼整段傳送門反
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

尹衍樑入主南山人壽10年不賣承諾將屆滿　工會提醒金管會留意股權開放或轉移問題！

蜜月旅行也要投保旅平險！產險業推出甜蜜專案　擴大優惠保額提供全面保障

SuperBank買保險「加碼送500hrs停車」！東森華南首波寵物險　未來合推車險旅平險

年終保單「健檢3步驟」方法曝光！定期調整醫療險合約　提高保額彌補保障缺口

36歲尹崇堯接南山代理董座面試沒過　顧立雄：資歷太淺、年紀不是問題

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

尹衍樑入主南山人壽10年不賣承諾將屆滿　工會提醒金管會留意股權開放或轉移問題！

蜜月旅行也要投保旅平險！產險業推出甜蜜專案　擴大優惠保額提供全面保障

SuperBank買保險「加碼送500hrs停車」！東森華南首波寵物險　未來合推車險旅平險

年終保單「健檢3步驟」方法曝光！定期調整醫療險合約　提高保額彌補保障缺口

36歲尹崇堯接南山代理董座面試沒過　顧立雄：資歷太淺、年紀不是問題

美國十多家大牌媒體社論齊喊「彈劾川普」　紐時：濫用職權！

南投「白湯圓」驗出最毒防腐劑　去水醋酸大量食用恐致腎損傷

月月緩緩靠近...博美下秒噴血主人崩潰　釀禍原因「少了牽繩」

小刪8千多萬　台中市明年總預算2265億元17日逕付三讀

冬季來去新竹住一晚　入住就送400元消費券

BMW i3電動車只賣到2024年　新i4、iX3與iNext將接棒！

看房間改造影片…他生好奇「為和獨缺中式風格」　網點出5缺點：雕花難整理

網PO文反串「投韓總選票記得簽名！」　王淺秋截圖報案：抓出幕後操控者

放下3C產品走進大自然！部落兒童營寒假2梯次搶快報名

女偶像成為人妻前大解放！　濕身躺床「渾圓雙峰＋美尻」一覽無遺

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

保險熱門新聞

失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

「退休後最後悔3件事」專家曝光理財5大重要指標

尹崇堯面試沒過　顧立雄：資歷太淺

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

壽險業提高2倍「旅平醫療實支實付」限額

年終保單「健檢3步驟」方法曝光

癌症險理賠這3種最多！　投保掌握「二有三要」原則減輕負擔

一張表懂車禍調解官要看的單據

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

南山人壽新代理董座找老將陳棠　金管會還是要審查

保單大改版！「3項條款」明年元旦上路

SuperBank買保險「加碼送500hrs停車」

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

更多熱門

相關新聞

年終保單「健檢3步驟」方法曝光

年終保單「健檢3步驟」方法曝光

年終將近，壽險業者提醒民眾，除了居家大掃除「斷、捨、離」之外，也要執行保障的年度檢視，全面檢視自己的保障結構，是否符合現在或未來的風險移轉需求，把錢花在刀口上，發揮最大的保障效用。

30歲去不起日本　他點2習慣關鍵

30歲去不起日本　他點2習慣關鍵

不怕迷路！西拉雅智慧行動旅服

不怕迷路！西拉雅智慧行動旅服

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」

壽險業提高2倍「旅平醫療實支實付」限額

壽險業提高2倍「旅平醫療實支實付」限額

關鍵字：

和泰產險旅平險旅遊旅遊平安險蜜月旅行伴侶保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面