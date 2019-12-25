第二場政見會今交鋒！蔡談政績　韓打經濟牌、宋攻反滲透法

記者黃翊婷／綜合報導

2020總統大選第二場電視政見發表會將在今日（25日）下午2時登場，這次力拚連任的總統蔡英文打算搶攻「政績」，將重要施政以及願景傳遞給國人；國民黨總統候選人韓國瑜主打經濟議題，同時也會表達對反滲透法的意見；而親民黨總統候選人宋楚瑜也是專攻反滲透法，希望台灣能「很務實」地了解世界趨勢的變化。

▲外界普遍認為，蔡英文在第一場政見發表會還是太依賴講稿。（圖／記者林敬旻攝）

由於第一場電視政見發表會各界大多認為3位候選人的表現仍有進步空間，這次，蔡英文選擇將火力集中在政績和政策上。蔡英文競辦發言人廖泰翔表示，蔡總統在第一場政見發表會上談到未來關於兩岸、國防以及外交職權的方針，同時也提出C肝納入健保、夜市抵用券、長照2.0、協助中高齡就業、青年創業貸款等10項庶民經濟。

而在接下來的第二場政見發表會上，廖泰翔提到，蔡總統會維持一貫風格，盡量把各領域的政績、政策以及未來願景告訴國人，以理性闡述、不重複的方式應對，同時也會針對不實指控、假訊息進行回應。

▲韓國瑜在第二場政見發表會主打經濟牌。（圖／記者張榮恩攝）

國民黨方面，韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新強調，韓國瑜在第一場政見發表會上是打貪，第二場則是主攻經濟議題和反滲透法，除了會提出相關政策之外，同時也期望對手蔡總統可以正面回應對於經濟數據的質疑，否則等同於承認那些數據都是禁不起考驗的「美化版」。

至於親民黨方面，宋楚瑜24日出席平安夜歡樂派對時，被問到第二場政見發表會將如何攻防，他表示，最重要的還是內化，必須把世界的局勢、台灣面臨的狀況、政府該如何處理等問題講開，而對於關係到兩岸的反滲透法，「我願意重複地講，我對於反滲透法會再一次的，嚴正表達對這個問題的看法」，目的就是希望台灣可以很務實地了解世界趨勢變化。

▼網友覺得宋楚瑜是第一場政見發表會中表現最好的候選人。（圖／記者林敬旻攝）