暴跌剩13°C逼冷氣團！夏→冬大變天　巴逢颱風「雨漂全台」一張圖看跨年天氣

▲中度颱風巴逢將登陸、穿過菲律賓中部島嶼，抵達南海。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

即將變天！中央氣象局簡任技正伍婉華表示，25日耶誕節天氣依舊晴朗暖和，不過26日（周四）起鋒面南下、東北季風增強，北部東北部變天，因為29號巴逢颱風24日晚間將登陸菲律賓、往南海移動，到達南海後，水氣會順著氣流影響台灣天氣，預估周末各地都有下雨機會。氣象達人彭啟明也分析，典型東北風天氣將影響持續至元旦，跨年天氣預報大致出爐。

氣象局預報，25日耶誕節仍是好天氣，全台多雲到晴，高溫可達23度以上，低溫約15度。不過目前第29號中度颱風「巴逢」（PHANFONE）位在鵝鑾鼻南南東方1260公里處， 近2天將登陸並穿越菲律賓中部群島，隨後進入南海，預估周末水氣影響台灣，各地變天轉有短暫雨，降雨機率提高。

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▲逼近冷氣團等級！周四暴跌下探13°C夏→冬大變天。（圖／中央氣象局）



預計26、27日（周四、五）一波鋒面通過及東北季風增強，先影響台灣天氣，導致北部、東北部地區及中南部山區轉為有局部短暫雨，花東也有局部降雨。26日下半天後北台灣氣溫將快速下降，從夏天回到冬天的感覺，且這波冷空氣強度較強，接近大陸冷氣團等級，最冷時間落在26日晚間到27日，中部以北及東北部將下探13度，且白天北台灣持續偏涼，高溫僅17度。

氣象局指出，28、29日受巴逢颱風水氣北移影響，全台轉有短暫雨，雖然冷空氣減弱，低溫略有回升，但因下雨高溫上升幅度不大。到了30日（下周一）起東北季風再度增強，北東在轉有局部短暫雨直到跨年夜。

「把握好天氣！」天氣風險公司總經理彭啟明分析，26日下半天有冷空氣到，台灣附近轉為東北風，27日至28日清晨降溫明顯，預計巴逢颱風近2天內將通過菲律賓，其結構完整，26日進入南海並減弱，但仍是輕颱等級的水準，接下來28日起周末2天，巴逢水氣漂至台灣，因颱風是垂直結構，東北季風是低沉的，高層大氣北漂接近台灣，伴隨東北風，各地將轉為陣雨天氣，30日才會減緩。

至於跨年天氣，彭啟明指出，大致上是典型東北風天氣，北東迎風面偶有雨，中南部較穩定，這樣天氣將持續到元旦，北半部陰沉偶陣雨，雲量較多。預估跨年夜當天「有冷空氣南下趨勢，北部濕冷機會高。」

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▼巴逢颱風水氣周末北漂，一張圖看跨年天氣。（圖／NCDR）

