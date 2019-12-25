孫大千：未來法官敢「辦綠」會被「陳師孟們」修理

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

監委陳師孟將約談判前總統馬英九洩密案無罪的一審法官唐玥，韓國瑜全國律師顧問團發出「堅決反對監委約詢法官」聲明，批評違反五權分立精神，總統蔡英文也不該縱容濫權干涉司法審判。對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千25日在臉書批評，未來法官敢「辦綠」，可能會被「陳師孟們」修理。

孫大千表示，明年1月11日，台灣人民手上的那一張選票，決定一位一審法官的尊嚴，如果繼續支持總統蔡英文，等於認同陳師孟，「陳師孟將可以在未來的日子裡，繼續囂張蠻橫，為所欲為。而那位無辜的一審法官，將會被迫在陳師孟面前接受政治檢查和思想考核。」

▲陳師孟。（資料照／記者屠惠剛攝）

孫大千指出，若繼續支持蔡英文，等於親手扼殺台灣的公平正義，未來台灣的檢察官和法官在辦案和審理的過程當中，將無法再憑藉著心中那一把公正的天平來做出明確的判斷，政治顏色是否正確？將會成為心中無法承受之重。

孫大千認為，若繼續支持蔡英文，等於宣告「法院是民進黨開的」，未來只要有人敢依法秉公「辦綠」，那麼可能通通都會被叫到監察院來被「陳師孟們」修理凌辱，很快的，台灣會變成一個只看顏色，不辨是非的悲慘世界，「今日唐玥，明日你我」，1月11日，「用選票教訓陳師孟」。

▲孫大千。（資料照／記者周宸亘攝）

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