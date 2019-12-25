民進黨駁斥養網軍稱「輿情蒐集」　張善政：把百姓當傻瓜

▲張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

針對國民黨24日舉出民進黨與行銷公司合約指控民進黨養網軍，民進黨解釋是在「輿情蒐集」，對此，國民黨副總統候選人張善政受訪時直呼「那個在騙人的」，他表示，輿情蒐集是被動，跟主動把抹黑不實言論灑出去完全不同，痛批「民進黨根本是自欺欺人，把百姓都當傻瓜！」

國民黨24日上午舉辦「民進黨的暗黑網軍」記者會，國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀以及新黨不分區提名人邱毅組成「要正義」連線，邱毅拿出民進黨與南風整合行銷公司的合約，認為這是民進黨操控網軍的證據。

▼國民黨「民進黨的暗黑網軍」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

邱毅指出，楊蕙如網軍的帳號idcc，IP位置在民進黨立委黃國書辦公室，idcc帳號是湯文馨所有，湯文馨是黃國書立委助理，同時也是南風整合行銷公司董事。他更踢爆，2018年3月8日，湯文馨跟民進黨新聞輿情部成員陳泳璋之間有電子郵件的來往，內容就是雙方的合約書，甲方簽約代表就是蔡英文，乙方是南風整合行銷公司代表葉振興，到4月開始，南風整合行銷每半個月就得向民進黨中央做網軍運作的報告，質疑這名湯文馨直接經營網軍公司與民進黨中央簽約，專職替民進黨帶風向，外交官蘇啟誠就事這樣活活被害死。

對此，民進黨發言人劉康彥回應，該合約是民進黨中央黨部委託的「網路輿情專案」，是許多公司與機構都會做的資訊蒐集，其中包括彙整各種假訊息與不實謠言，諸如邱毅等人在內的各項抹黑資訊。

不過，張善政受訪時回擊，「那個在騙人的！」輿情蒐集基本上是被動的把外面的資料收進來，但現在是把不實言論、抹黑言論都灑出去，一個是被動接受資訊，一個是主動灑出去，完全是180度不一樣，「絕大部分年輕人對網路非常熟悉，他們講這種話騙不過年輕人，民進黨根本是自欺欺人，把百姓都當傻瓜。」