87歲池上稻農首參賽奪日本「米王」...曝心內話：台灣的福氣

▲種米超過一甲子的87歲台東池上稻農謝美國拿下日本「米王」。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

種米超過一甲子的87歲台東池上稻農謝美國，11月遠赴日本奪下第21屆「米·食味分析鑑定競賽」國際大會金賞獎。種稻有70多年經驗的他，這一生靠著堅定信念與熱情栽種有機稻米至今，讓台灣米在國際舞台上嶄露鋒芒。對於這份榮耀，他謙虛表示，不好意意思說自己種的米很好吃，能得到冠軍，是代表台灣的福氣。

謝美國今年9月才獲頒「台灣稻米達人冠軍賽」有機米組冠軍獎座，和全台近千位農友角逐，一關關超不容易，參賽者需先在鄉鎮初賽拔得頭等，才取得進入全國賽的門票，且所有參賽稻穀經過公開拆封更換包裝、隨機編號等過程，後續以代號進行稻米品質檢測及專家學者官能品評，最後選出外觀飽滿、安全又好吃的全台冠軍米。

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▲▼謝美國說拿下冠軍是台灣的福氣。（圖／農糧署提供、記者許展溢攝）

奪下台灣有機米組冠軍的謝美國11月到日本，參加「米·食味鑑定士協會」主辦的第21屆「米・食味分析鑑定競賽」國際大會，和來自美國、泰國、大陸等6個國家共50多個參賽米競爭，海外參賽者第1名才能進入決賽與日本各都道府縣優質米一決勝負。另外，除謝美國外，來自花蓮富里鄉簡宏盛也以極些微差距拿到海外參賽組第2名。

謝美國今特別北上到農委會，從農糧署署長胡忠一手上接下台灣之光匾額，被問拿到冠軍感想，他謙虛笑說，米是自己種的，自己說好吃不好意思，這個冠軍是代表台灣的福氣。看過一甲子風景的他希望，接下來台灣還能再拿下第2個冠軍，不過自己年紀大了，不會再參賽。