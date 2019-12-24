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以為在最難的時刻會埋怨　陳建仁曝蔡英文只說一句話

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圖文／鏡週刊

距離2020總統大選剩不到20天，蔡英文總統競選連任辦公室近日釋出一支影片〈大仁哥的心內話－為人民服務篇，內容為副總統陳建仁在這4年來服務的心路歷程。陳建仁在影片中透露，今年3月時他決定不連任副總統，當時蔡英文正處於艱難的階段，他原本以為蔡英文會跟他談一些心裡的埋怨，但當時蔡英文雖然難過，仍對他說「副總統，我們真的要相忍為國」。

前行政院長賴清德今年3月時宣布投入民進黨總統初選，當時民進黨深陷分裂危機，副總統陳建仁也在臉書發布公開信表態不繼續連任，陳建仁在影片裡透露，公開信發布前他先去向總統報告，而當下蔡英文正面臨艱困的階段，而人在面對困難時，最容易流露出一個人的本性，他以為蔡英文會對他談心裡的埋怨或是對一些事的批評，而蔡英文說「副總統，我們真的要相忍為國」。陳建仁則對這樣的蔡英文感到很不捨，知道她真的難過得不得了，但她忍下來了，一直說「治理一個國家，不是很容易」。

陳建仁表示，台灣人民真的要很珍惜有一個卓越、沉穩、很有眼光的領導人帶領我們，也表示，過去3年蔡英文總統很努力在做國防、外交、兩岸、經濟、社會、勞工和環保的發展，也很均衡的在發展這些方面，但政府在去年1124大選之前沒有花太多時間去讓人民了解政府做了什麼，因為執政3年間需要修改法律、建立制度和推動計畫，有成果往往要第四年到第五年才看得到，因此沒有太具體的成果讓人民看到，所以容易被打垮。

陳建仁也透露，在那樣艱難的環境下，蔡英文總統反而能找每一個人來，好好的談接下來要怎麼做好，他作為一個非黨員，民進黨最讓他感動的地方就是能從錯誤中學習，從失敗中站起來，彼此互相溝通協調並團結在一起。

總統蔡英文也分享了這支影片，表示三年多過去了，她都說大仁哥大概是「有史以來最忙碌的副總統」，他專業認真、溫暖無私，他使命必達、不怕困難，的確為台灣加了不少分。同時，他也是我最好的工作伙伴。上任以來，面對一關又一關的難關，我們團結努力，與執政團隊一起實現對選民的承諾。這四年來，我們真的一分一秒沒有浪費，而且一分一秒更熱愛這個國家與人民。也表示「謝謝大仁哥」。

 


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