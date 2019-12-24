滅火器樂團來了！　29日溪湖糖廠「過半線音樂會」演出

▲「過半線音樂會」將於29日在溪湖糖廠舉行。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

號召年輕人一起出來投票！民進黨彰化縣黨部將於29日下午在溪湖糖廠舉辦「過半線音樂會」，邀請廣受年青世代歡迎的知名樂團「滅火器」外，行政院副院長陳其邁、文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆等將到場支持，活動也結合在地樂團歌手，再用美食公益市集等來號召青年返鄉投票共同守護台灣民主。

「過半線音樂會」24日在民進黨彰化縣黨部舉辦活動記者會，民進黨部主委邱建富、前文化局長陳文彬、及彰化縣小英之友會總會長陳永昌，都專程到場力挺。

邱建富表示在整個激烈的選舉過程，年青世代願意站出來参贊實在令人感動，用音樂會來喚起2020大選的創新選舉文化令人期待，青年朋友的崛起讓我們看到台灣的未來。

主辦人楊子賢、活動總召林庭萱高舉「1229溪湖糖廠見」邀請大家一起來参加過半線音樂會，當天有知名樂團滅火器、歌手鄭宜農、吳志寧、金曲歌王謝銘祐將結合在地樂團宋德鶴、諾堤等精彩表演。

音樂會也將邀請返鄉創業的青年職人邱明憲來開講分享經驗心得；行政院副院長陳其邁、文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆等台灣青年偶像將到場支持。

不便透露姓名曾在香港讀書的青年朋友表示，「車票再貴也比不上防毒面具貴」呼籲大家一定得返鄉投票，在關鍵時刻共同對抗親中勢力，返鄉投下關鍵一票捍衛自由。

►我沒有遲到，是時間遲到了！