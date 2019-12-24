新竹都城隍公爺　271週年聖誕千秋暖壽大典

▲新竹市長林智堅偕同市府團隊前往都城隍廟向城隍爺公祭拜。（圖／新竹市政提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹都城隍廟於24日（農曆11月29日）熱鬧舉辦都城隍公爺271週年聖誕千秋大典，新竹市長林智堅循往例於前一日（23日）晚11時，偕同市府團隊前往都城隍廟，依循傳統古禮向城隍爺公祭拜、禮讚與祝壽，同時虔誠的祈求都城隍爺公在未來也繼續護佑新竹，讓市民平安、市政昌隆。

林智堅表示，每月初一、十五他都會前來城隍廟向城隍公爺誠心祈求，庇佑竹塹城，農曆11月29日是都城隍公爺生日，感謝大家每年都齊聚一堂為城隍公爺暖壽，他誠心祈求城隍公爺保佑台灣國泰民安、保佑台灣民主自由發展、新竹市市政昌隆、市政推動順利圓滿，更祈求新竹市民平安快樂，城市越來越幸福。

民政處長倪冠勛指出，城隍公爺聖誕千秋前一日晚間開始便會有許多活動陸續展開，各地分靈廟及虔誠的信眾們，也都會前往都城隍廟向城隍爺參香祝壽，為了慶祝這般的大日子，新竹都城隍廟也特別安排了許多民俗藝文節目，體現宗教與藝文結合的新氣象，更是新竹一年一度熱鬧日子，不僅傳承先人百年古禮，展現深厚文化底蘊，更是新竹宗教及文化領域的重要亮點。

而每年農曆八月的「竹塹中元城隍祭」不僅傳承百年宗教文化，提升市民朋友對宗教歷史的深層認識與興趣，近幾年與文創結合更成為新竹市文化品牌之一。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，近年積極與新竹市政府合作，在宗教藝文的推廣上一同努力，讓藝術文化與宗教文化同時傳承且發揚光大。今（23）日暖壽大典新竹都城隍廟從早到晚了安排許多精彩的藝文節目來替都城隍爺公祝壽賀喜，一早9點就由東門國小樂團率先擔綱演出，師生優異的演奏，博得滿堂喝彩。廟方歡迎各界造訪新竹都城隍廟，體驗最迷人的城隍文化，各式藝文活動更是熱鬧非凡。

都城隍爺公271周年聖誕千秋當日規劃竹塹北管藝術團公演、全國城隍廟聯誼會祝壽大典等祝壽儀典，歡迎各位市民朋友一同造訪都城隍