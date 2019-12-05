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逾50年舊香山區公所空間再活化　變身里民活動中心

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▲香山區公所舊廳舍重新整修，作為「埔前里民活動中心」，今(5)日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲香山區公所舊廳舍重新整修，作為「埔前里民活動中心」，今(5)日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

為提供里民完善的公共空間並凝聚社區情感，新竹市政府將有超過50年歷史的香山區公所舊廳舍重新整修，作為「埔前里民活動中心」，今(5)日正式啟用，新竹市副市長沈慧虹表示，埔前里民活動中心不僅是老舊公舍活化的典範，未來也將成為埔前里附近社區與居民的新家，設置保健站、廚房和教室供附近社區居民使用，鼓勵大家多走出戶外，舉辦各式活動，凝聚居民情感和向心力。

沈慧虹表示，歷史超過50年的舊香山區公所行政大樓，經過市府的規劃與整理，將成為設有簡易保健站、活動教室與廚房的多功能里民活動中心，希望藉由提供一個溫暖的空間，鼓勵附近社區居民都能多走出家門，一起到活動中心聯絡彼此感情，新竹市政府建設不分區域，會持續努力規劃各項建設，讓市民有感與看見。

沈慧虹在現場也與榮光教會的課輔學童一同彩繪，未來活動中心也將提供榮光教會作課輔班與課外活動公益使用，造福香山區的弱勢孩子；她強調，新竹市長林智堅身為香山子弟，十分重視香山區各項建設，上任後已在香山區投入超過49億，進行包括香山親子館、三姓橋路、青青草原等各項建設；此外，市府近年共投入總額超過5億整建22處活動中心和里集會所，將香山區公所舊廳舍活化變身為埔前里民活動中心，提供擁有近4千人的埔前里一個優質的多功能集會場所。

新竹市政府民政處長倪冠勛表示，香山區公所舊廳舍從民國51年起開始使用，107年3月24日啟用新的香山行政大樓後，空間就閒置下來，正好藉此改建為埔前里民活動中心。在楊建標里長和地方議員積極爭取及市府的規劃下，投入84萬7,011元經費整修原香山區公所一樓空間的老舊空間並添購新設備，活動中心可用面積約93坪(306平方公尺)，空間規劃兩間活動室及兩間教室，可提供舉辦各類公共活動，平日也是鄉親長輩聚會休閒保健泡茶聊天、樂齡學習的好所在。

民政處指出，埔前里民活動中心也將成為社區兒童活動的最佳場所，例如埔前里轄內的榮光教會姜宏達牧師，20年來長期致力於香山地區弱勢孩童的課後輔導工作，獲選為2017新竹市城市英雄，未來歡迎這些弱勢孩子們，多多利用活動中心的空間學習。

香山區公所表示，埔前里民活動中心兼顧各年齡層需求，提供兒童與長輩集會研習的照顧據點，也將配合市府推廣各式公益活動，同時塑造友善社區、擴大里民服務面向，並提供社區里民學習活動空間，滿足使用需求，讓資源共享使其發揮最大效益，實現「在地資源、在地服務」的精神。

今日啟用典禮，新竹市政府也特別邀請埔前里的榮光教會弱勢孩童與林智堅市長共同作畫，透過小朋友的純真畫筆，彩繪出埔前里別具特色的風貌，牽起老幼居民共融的情感，期待活動中心能為埔前里鄉親長輩帶來幸福與快樂，並成為埔前鄉親活動使用的最佳場所。

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