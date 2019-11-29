金牌主廚化身竹市府替代役　暖心服務獲好評

▲陳建文經常製作三星米其林級手作小點心與同事分享。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市香山區公所替代役陳建文於今年八月入伍進入新竹市政府服務，原本從事餐飲業，有6年西餐掌廚經驗，對服務的敬業與態度展現高度熱忱，八年級生的他，曾榮獲2015年長庚科大全國蔬食廚藝競賽金牌，2016年更奪得台灣餐飲國際挑戰賽甜點類銀牌獎，分發至香山區公所服役後，經常製作三星米其林級手作小點心與同事分享，吃過的人都說讚，他更曾教一位來自眷村家庭的年輕媳婦經典客家菜色「薑絲炒大腸」，深獲對方公公好評，熱心助人的態度深獲香山區公所讚賞。

市府表示，至香山區公所服役的4個月間，陳建文工作認真盡責，包括清查登革熱、送公文、協助調解委員會運作等，尤其，因為廚藝一流，經常與同事分享三星級手作點心，香山區公所同仁紛紛表示，「每天下午點心成為振奮大家、努力工作的動力！」尤其，香山區公所同仁、志工，經常向陳建文請教做菜秘訣，再回家大展身手，同仁也笑稱，陳建文對食材掌握度高，有如「移動食譜」，大家有甚麼烹飪難題都向他討教。

香山區公所表示，除了同仁，基層民眾也受惠，陳建文服務期間遇到一位來自眷村家庭的新嫁娘來洽公，得知對方公公為客家人喜愛薑絲炒大腸，她正愁不知如何料理，對料理精通的陳建文，不吝分享料理薑絲炒大腸的撇步，幫助這位客家媳婦成功擄獲公公的味蕾。

替代役陳建文高中時就讀餐飲科，啟發他對餐飲的興趣，一路深造至研究所，並且累積豐富的實務經驗，為照顧家中長輩，申請家庭因素替代役，並順利分發回香山區公所服務，下班後就近照顧長輩。

香山區長林柏志表示，他感謝陳建文在服役期間熱心協助各項勤務與公益服務，希望他未來退伍將好廚藝留家鄉，能將在地特色食材作出創意料理，讓新竹市的在地鄉親都有機會享受到用心的幸福好滋味。

陳建文在香山區公所服務即將滿四個月，將於今（29）日退伍，不少同事紛紛表示會懷念「米其林三星點心」，陳建文表示，退伍後計畫白天於餐廳累積廚藝，晚上受邀回母校授課，將業界經驗傳承給學生。

民政處長倪冠勛指出，新竹市替代役人才濟濟，他們來到市府服務對團隊幫助很大，是非常重要的人力資源，民政處兵役科對替代役的管理本著人性化與合理化的教育，並以愛心、服務、責任、紀律的精神為宗旨，在服役期間有不同學習與體驗，並從事多項公益服務，讓這些替代役有機會在出社會前學習到更多層面的知識以及自我成長。