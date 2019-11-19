光鎮里活動中心全新啟用　林智堅體驗屋頂種菜樂趣　

▲新竹市長林智堅與新竹市議會議長許修睿今日親手種下九層塔與香草。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提供里民完善的公共空間並凝聚社區情感，居民期盼了10年的「光鎮里里民活動中心」19日正式啟用，活動中心不僅可以上課、共餐、長照服務等功能，也特別規劃屋頂菜園，增加居民生活品質、長輩吃得更健康，新竹市長林智堅與新竹市議會議長許修睿今日親手種下九層塔與香草，林智堅表示，市府與議會共同努力，為光鎮里民打造新家，多了樂齡生活環境，也凝聚居民情感。

林智堅表示，光鎮里里民活動中心提供長青學苑與C級長照站服務外，未來更會辦理共餐食堂，成為社區居民課程研習、休閒育樂的優質集會空間，提升居民生活品質，透過健全活動中心的功能，全方位照顧這座城市的長輩。

新竹市政府民政處表示，市府共投入1,691萬元新建光鎮里民眾活動中心，完工後總樓地板面積362.4平方公尺，一樓設有集會堂、廚房、哺乳室、無障礙廁所及電梯，二樓活動空間則可作為會議室和研習教室。

民政處也強調，屋頂特別加入城市菜圃及屋頂花園的設計，使社區居民能享受「城市農夫樂」，也將同時達到綠美化與室內降溫的雙重效益，另設有雨水回收池，將回收雨水作為澆灌植栽之用，提倡節水及資源再利用的環保理念。此外，本次工程也在育賢國中校地增設資源回收場和棒球練習場，希望未來學生能有更多資源、里民也有更多公共空間。

「市府工作不分大小，市民的小事，就是我們的大事！」，林智堅分享，他上任後投入超過5億，興建22處里集會所與活動中心，爭取光鎮里活動中心是莊金清里長的志業，感謝他與許修睿議長的積極爭取，育賢國中黃淑文校長協助推動及市府團隊共同努力下，順利完成光鎮里民活動中心的興建，讓校園與社區能共融、共好，未來將提供里民多元、豐富的學習課程及長照服務，市民的笑容就是對市府團隊最大的鼓勵。

林智堅表示，新竹市是全台灣最照顧長輩的城市，提供如敬老津貼、全口假牙補助與共餐食堂等多項福利，讓新竹市在多項評比都是最幸福的城市；此外，市府四年多來全力解決過去20、30年來沒有辦法解決的事，感謝中央支持，市府團隊向中央爭取超過150億，推動重大建設，他也表示，只要啟動的計劃，市府團隊一定會全力完成，林智堅市長強調，他與許修睿議長會攜手合作，以城市發展為優先，共同讓新竹市更美好、更幸福。

新竹市議會議長許修睿表示，這座里民活動中心透過市府、議會、里長與育賢國中多方共同努力下順利完成，他特別感謝林智堅市長在這座活動中心的投入、協助用心，建築很多細節都規劃到，很高興看見里民擁有一個溫暖的家，未來這裡將是凝聚里民感情的最佳空間。

民政處表示，光鎮里民眾活動中心啟用後，將配合衛生局辦理社區長照關懷據點，並開辦長青學堂，提供精采豐富的課程活動，希望大家可以鼓勵家中的長輩走出家門，參加活動及健康促進課程，維持人際關係以充實長者的精神生活，也希望藉由學校與社區資源共享，串聯起學校與社區的互助網絡。