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捍衛台灣、守護主權之戰　游錫堃陪同林俊憲車隊掃街大造勢

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▲前行政院長游錫堃，為台南市第五選區立委候選人林俊憲助陣，陪同林俊憲車隊掃街大造勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前行政院長游錫堃，為台南市第五選區立委候選人林俊憲助陣，陪同林俊憲車隊掃街大造勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前行政院長游錫堃，24日特地南下為台南市第五選區立委候選人林俊憲助陣，游錫堃推崇林俊憲論述能力強、且任職民進黨發言人期間的表現有為有守；他也以香港、新疆、西藏與法輪功接連受到中共打壓迫害為例，強調台灣此次大選是捍衛台灣民主、守護主權之戰，希望小英總統與林俊憲均能順利勝選連任。

▲前行政院長游錫堃，為台南市第五選區立委候選人林俊憲助陣，陪同林俊憲車隊掃街大造勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

身為民進黨內備受敬重的前輩，游錫堃名列不分區立委安全名單內，已可預見是新一屆國會政黨領袖，甚至是國會龍頭人選。林俊憲強調，游院長出身農家子弟、從戒嚴時代就開始爭取台灣的民主自由，是民進黨內讓人敬重的前輩，也是未來民進黨在國會最重要的領袖，要帶領民進黨力拚國會過半席次。

▲前行政院長游錫堃，為台南市第五選區立委候選人林俊憲助陣，陪同林俊憲車隊掃街大造勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

游錫堃表示，2020大選是台灣最關鍵的戰役，香港反送中至今已有6千多人被抓，新疆也有1百多萬人被中共壓迫，西藏抗暴使得達賴喇嘛仍無法返回故土，法輪功人士與基督教持續被迫害等這些中共統治之下的生活，不會是台灣人所要的生活。游話鋒一轉痛批國民黨仍支持一中各表、要簽和平協議等認同中國的態度，他呼籲大家要珍惜台灣的自由民主，守護台灣主權。

游錫堃陪同林俊憲進行中西區與東區的車隊遊行大造勢，在車隊出發前，游還致贈「必勝達摩」公仔預祝林俊憲勝選連任，林也回贈台南著名的安平劍獅藝品與膨餅表達感謝。

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