韓國瑜連抱女嬰都被扭曲...議員齊轟：黑韓連BABY都不放過？

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22出席活動「擁抱女嬰」引發社會熱議，挺總統蔡英文的醫師姜冠宇在臉書貼出女嬰照片指出，此舉可能會造成嬰兒感染。不過，女嬰父親表示，姜冠宇的行為類似網軍打手，「韓國瑜又不是流浪漢」，因此要向姜冠宇提告。事實真相曝光後，台北市議齊轟太殘忍，「黑韓黑到小BABY都不放過！」

台北市議員羅智強找到過去總統蔡英文親小孩的照片，狂酸「韓國瑜親小孩就該死，蔡英文親小孩就好棒棒」。

台北市議員游淑慧也說，「有點人性吧！」小孩子在一個人多的環境，原本就可能會哭哭，尤其從媽媽的手離開，更會哭哭！一個Baby的自然反應，也要政治操作，「這不是媒體專業吧！」

台北市議員王鴻薇表示，選舉中常常沒人性，一個歡樂的嬰兒爬行活動，也為了要黑韓，黑到嬰兒父母竟然放任別人抱走孩子，黑到醫生開起選戰衛教教室。





▲羅智強翻出蔡英文以前親小孩的圖片。（圖／翻攝自羅智強臉書粉專）



女嬰父親澄清，妻子沒有不同意抱孩子，拍個照、紀念也不會拒絕人家，更何況韓國瑜也不是流浪漢，怎麼會被報章雜誌講成這樣，「尤其是姜冠宇醫師這個人，我會提告」。

女嬰父親質疑，姜冠宇類似網軍打手，沒有經過他的同意就將他女兒跟韓國瑜抱嬰兒的照片，旁邊放了一張佈滿皰疹的頭部照片，說韓國瑜碰到頭部會長皰疹，在臉書開窗口讓人謾罵。



▲韓國瑜抱女嬰。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜競選辦公室23日下午3時召開「楊蕙如們再出手！擁抱女嬰遭扭曲！韓辦提告揪出黑韓供應鍊」記者會，競辦發言人王淺秋表示，要告《三立新聞》、《三立新聞網》、「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」臉書粉專，「媒體沒根據就跟著報導，完全沒有新聞道德可言。」

王淺秋說，今天之所以說是「黑韓產業鍊」，就是因為現在完全清楚呈現在大家面前，「打馬悍將粉絲團」、「只是堵藍」使用假訊息，《三立新聞網》未經查證後就說「女嬰母怒訴完全沒告知」，《三立新聞》電視台到中午韓辦已發聲明澄清了，還是播著「女嬰母親聲明完全未告知」新聞。

王淺秋表示，這就是新聞專業嗎？這媒體還可以信賴嗎？新聞都是假新聞嗎？所以23日正式請律師提告《三立新聞》、《三立新聞網》、「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」臉書粉專。

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