「候選人的手最髒」　苦苓：沒殺菌就抱嬰兒簡直過失傷害

▲女嬰被抱「大爆哭」韓國瑜親頭。（圖／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜「抱女嬰」、「親女嬰」引發軒然大波，更有醫生提醒這樣的舉動恐將病菌傳染給嬰兒。對此，作家苦苓在臉書表示，候選人的手是最髒的，沒洗手、沒殺菌就貿然去抱一個嬰幼兒，簡直形同「過失傷害」。

苦苓指出，根據科學家的統計：人手上的細菌，遠比自己生殖器上的要多，所以男生不是上完廁所要洗手，而是上廁所前就應該先洗手了！而嬰幼兒對細菌的扺抗力，相對是弱得多的，因此所有的爸爸都知道，回家之後，一定要把手洗乾淨才能抱小孩，否則很容易害自己的寶貝感染不知道來自何處的疾病，甚至一發不可收拾。

苦苓說，「候選人的手是最『髒』的」，一天之內不知握了多少人的手、沾了不知多少種的細菌，沒洗手、沒殺菌就貿然去抱一個嬰幼兒，簡直形同「過失傷害」，更不用說把自己満嘴的細菌、直接送到小孩稚嫩的臉孔上！

苦苓也提到，立委林昶佐就說：自己在拜票時絕不會去碰觸小孩，不要說抱了，連摸摸頭、揑揑臉孔也避免（絕大部分的家長也不喜歡人家這樣做），就算有熱情的家長要他抱小孩，他也希望是爸媽自己抱著跟他合照，實在抝不過熱烈要求抱了孩子，也會提醒爸媽記得要用除菌噴霧劑「這是正常人、腦筋清楚的、而且貼心的做法。」

苦苓指出，政治人物抱小孩是一門大學問，美國的議員或州長，如果在選舉行程中要抱一個小孩，是要專門請公關公司安排的：要先精挑細選一個已經吃飽了、沒病痛、保證不會哭、最好還會呵呵笑的BABY，在眾多攝影機面前由父母交給議員，議員再滿臉慈愛的以正確的姿勢抱著孩子，而且不要太久（以免小孩意外哭了！），這樣才能達到最好的宣傳效果。

否則的話，苦苓說，萬一小孩嚎啕大哭，不但畫面難看，政治人物「親民」的形象也被毁了，甚至還會有人覺得：這個政治人物一定不愛小孩，否則小孩不會那麼討厭他、害怕他。所以，稍微有點腦筋的政治人物，不，一般人都知道，小孩是不能亂抱的。

苦苓暗批，「自己犯了什麼錯他永遠不知道」，我阿嬤說有的人「不識字兼沒衛生」（台語），真的是這樣！

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