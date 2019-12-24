另類「蔡賴配」再度登場！　蔡適應、賴品妤合體現身基隆碇內加油站

▲▼賴品妤的政見主打「汐止的未來更應該是宜居城市」。（圖／賴品妤競選團隊提供，下同。）

記者康心禹／綜合報導

新北市第12選區民進黨立委參選人賴品妤和民進黨基隆市立委參選人蔡適應今天早上再度合體拜票，兩人早上7點在基隆市暖暖區碇內加油站路口向名眾問好，爭取支持，合組另類「蔡賴配」。

另類「蔡賴配」已經不是第一次合體，首次合體是在12月2日，一起在汐止區新台五路、大同路口拜票，當時民眾看到「支持蔡賴配」看板，還以為是民進黨正、副總統候選人蔡英文、賴清德也來掃街拜票。

蔡適應表示，賴品妤參選的新北市12選區包括瑞芳、汐止等緊鄰基隆市，兩個選區的市民關係緊密，因此選擇在碇內加油站合體；未來兩人一起進入國會後，將會同心協力解決大基隆地區的問題。

賴品妤此次政見主打「汐止的未來更應該是宜居城市」，讓汐止成為最適合育兒、陪伴孩子成長的幸福城市，尤其在交通的部分提出非常多政見，主張「交通新未來」。她認為民生汐止線一樣要爭取，應該優先推動「東湖汐止」段，但也不能孤注一擲，因為就算所有行政流程都順暢無阻，光是施工期程可能也要花上9年的時間。

因此賴品妤主張軌道設施、平面道路「平衡發展」。在道路部分，她要推動大同路高架立體化、社后地區連接台北市，這些疏解一般道路車流的設施，也應該納入建設規劃考量。對汐止最嚴重的交通問題，應該更重視先後順序、通盤規劃，才有可能迎向交通的新未來。

此外，賴品妤也提出，未來會確保對鐵道設施周遭裝設隔音設施，以及高架軌道下方增設特色公園、綠地環境，讓擁擠的生活空間有更多親子休憩娛樂的好去處。



