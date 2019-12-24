　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸《密碼法》2020年1月1日實施！禁止竊取他人加密訊息　最高罰430萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼密碼，電腦，信用卡。（圖／pixabay）

▲大陸將於明年1月1日實施《中華人民共和國密碼法》。（示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸將於明年1月1日實施《中華人民共和國密碼法》（下稱《密碼法》），將網路密碼分成核心密碼、普通密碼和商用密碼3類，並規定將由國家統一管理，全面掌控所有網路訊息。其中，法規中最高民事可罰100萬人民幣（約新台幣430萬元）或被判刑。

據了解，現實生活中提到「密碼」一詞，通常以為就是每天接觸的電腦或手機開機「密碼」、郵箱登錄「密碼」、銀行卡支付「密碼」等。然而，生活中的這些「密碼」實際上是口令，並不是大陸密碼法中所說的「密碼」。

前者只是進入個人電腦、手機、郵箱或者個人銀行帳戶的「通行證」，是一種簡單、初級的身份認證手段，是最簡易的密碼。而大陸《密碼法》中的密碼是指採用特定變換的方法對資訊等進行加密保護、安全認證的技術、產品和服務。

據新華社報導，《密碼法》在今年10月26日經大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議通過。中央將設立國家密碼管理局，以「保護」網路與訊息安全。其中，國家級保護的為核心密碼、普通密碼，都是國家機密；而商用密碼不列機密，使用的範圍則是公民、法人和其他組織。

《密碼法》規定，對網路密碼擁有管理權，對於有「安全隱患」者要建立「預警」制；另相關工作人員負有保密責任，要「消除隱患」維護國家安全，不得私下向相關單位及人員要求或透露密碼。而商用密碼則用於鼓勵技術提升及商用，但需經國家密碼局審定，才准上市使用。

我該答應女友嗎？

ET快訊
氣炸湯圓超好吃！他興奮照做一開蓋傻眼…網笑瘋：一定是忘記吐沙
高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：沒看過這麼不要臉的候選人
抱女嬰狂哭惹議　韓國瑜首度回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

用熱水泡腳！他一周後「整隻腳發黑截肢」　醫曝真相：糖尿病惹禍

尼泊爾警逮122位中國公民　陸證實：涉從事跨境網路詐騙

12歲少女突然胸痛、腹瀉！一照CT「肺部全破洞了」…關鍵致病元兇竟是水

華聞快遞／規模以上工業增加值增長約5.6%！大陸全年工業經濟發展平穩

反送中衝擊聖誕經濟　張素媚：平安夜餐廳訂位率只有50％

史上最強「禍水」！她美到「亡一國兩卿」連兒子也遭殃

史上最癡情！他為了追求嫂嫂率全國大軍出征最後連命也丟了

陸《密碼法》2020年1月1日實施！禁止竊取他人加密訊息　最高罰430萬

中日韓會議「支持自由貿易」　李克強、安倍大談《三國演義》

外送員的巔峰！2女電梯獻吻「左擁右抱」　網勸：快逃啊

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

用熱水泡腳！他一周後「整隻腳發黑截肢」　醫曝真相：糖尿病惹禍

尼泊爾警逮122位中國公民　陸證實：涉從事跨境網路詐騙

12歲少女突然胸痛、腹瀉！一照CT「肺部全破洞了」…關鍵致病元兇竟是水

華聞快遞／規模以上工業增加值增長約5.6%！大陸全年工業經濟發展平穩

反送中衝擊聖誕經濟　張素媚：平安夜餐廳訂位率只有50％

史上最強「禍水」！她美到「亡一國兩卿」連兒子也遭殃

史上最癡情！他為了追求嫂嫂率全國大軍出征最後連命也丟了

陸《密碼法》2020年1月1日實施！禁止竊取他人加密訊息　最高罰430萬

中日韓會議「支持自由貿易」　李克強、安倍大談《三國演義》

外送員的巔峰！2女電梯獻吻「左擁右抱」　網勸：快逃啊

賺錢最佳利器！第三屆東森社交電商將引爆分享即賺祕技

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」　鄭明典示警：這個平安夜颱風有點強

環狀線年底通車延宕遭指「卡侯」　侯友宜：不做其他聯想

腰痛驚見腎臟長滿囊泡...確診「多囊腎」　醫曝「關鍵徵兆」：和遺傳也有關

小心速限以免荷包失血！　台南柳營區新增固定式測速桿遏阻超速違規

民進黨認「媽祖是共諜」？　于美人、憲哥質疑《反滲透法》兩個弔詭

道路突增「黃綠標線」　汽車臨停小心吃罰單！

用熱水泡腳！他一周後「整隻腳發黑截肢」　醫曝真相：糖尿病惹禍

民進黨推反滲透法　于美人：難道媽祖是共諜嗎？

5大電信出價不手軟　5G競標第11天總標金直衝605億

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

大陸熱門新聞

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

「江歌案」後續！她改名變網紅

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

取貨問題起口角！外送員持刀捅死店員

擁100名情婦！陸高官遭爆全社區小孩都叫他爸

北韓選手遭轉播車玩弄　差3秒飲恨痛失冠軍

湖南爆竹廠爆炸上報隱瞞　國務院：性質惡劣！

15歲資優女學校詭異墜亡！警方禁止「家長看遺體」

外送員的巔峰！　2女電梯獻吻小哥「左擁右抱」

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

消防員救災吞12包子　血壓過低離職

無人機投豬瘟病毒！豬農架干擾器卻害客機失訊

更多熱門

相關新聞

「江歌案」後續！她改名變網紅

「江歌案」後續！她改名變網紅

大陸留日女學江歌2016年時遭閨蜜男友陳世峰持長刀統死，為當時引起國際關注的「江歌案」；2017年，陳世峰在東京地方裁判所被宣判20年徒刑。而當時把江歌鎖在門外，害死自己閨蜜的劉鑫，如今已經改頭換面成了網紅劉暖曦，在微博擁有32萬粉絲，拿到5萬多元人民幣的打賞。

走向高收入　陸社科院：2021到2025

走向高收入　陸社科院：2021到2025

2019年度最爛密碼出爐

2019年度最爛密碼出爐

助民營經濟陸推新28條　擴大准入

助民營經濟陸推新28條　擴大准入

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

關鍵字：

大陸密碼法密碼

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

砸反骨成員雞蛋惹不爽！美麗妄娜：貴圈真噁

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面