陸《密碼法》2020年1月1日實施！禁止竊取他人加密訊息　最高罰430萬

▲大陸將於明年1月1日實施《中華人民共和國密碼法》。（示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸將於明年1月1日實施《中華人民共和國密碼法》（下稱《密碼法》），將網路密碼分成核心密碼、普通密碼和商用密碼3類，並規定將由國家統一管理，全面掌控所有網路訊息。其中，法規中最高民事可罰100萬人民幣（約新台幣430萬元）或被判刑。

據了解，現實生活中提到「密碼」一詞，通常以為就是每天接觸的電腦或手機開機「密碼」、郵箱登錄「密碼」、銀行卡支付「密碼」等。然而，生活中的這些「密碼」實際上是口令，並不是大陸密碼法中所說的「密碼」。

前者只是進入個人電腦、手機、郵箱或者個人銀行帳戶的「通行證」，是一種簡單、初級的身份認證手段，是最簡易的密碼。而大陸《密碼法》中的密碼是指採用特定變換的方法對資訊等進行加密保護、安全認證的技術、產品和服務。

據新華社報導，《密碼法》在今年10月26日經大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議通過。中央將設立國家密碼管理局，以「保護」網路與訊息安全。其中，國家級保護的為核心密碼、普通密碼，都是國家機密；而商用密碼不列機密，使用的範圍則是公民、法人和其他組織。

《密碼法》規定，對網路密碼擁有管理權，對於有「安全隱患」者要建立「預警」制；另相關工作人員負有保密責任，要「消除隱患」維護國家安全，不得私下向相關單位及人員要求或透露密碼。而商用密碼則用於鼓勵技術提升及商用，但需經國家密碼局審定，才准上市使用。

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